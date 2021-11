Nakon Sanelinog bijesnog ispada i suza u 'Braku na prvu', kandidatkinja Goga rekla je kako su maske pale i da je ona sada pokazala svoje pravo lice.

Na počeku zajedničke večere cure su prepričavale spojeve i svi su zafrkavali Ivonu da joj je Kiki počeo malo sviđati. Sanela je prvo šutjela da bi potom otkrila svima kako je njezino raspoloženje upropastilo njihovu večer.

Prvo se okomila na Mislava koji ju je na prošloj zajedničkoj večeri, kako kaže, prozvao pred svima, a ona smatra da nije imao pravo na to.

Andrea je nakon njezinih koemntara rekla da joj je takvo ponašanje razina srednje škole te da bi trebala biti sretna što je pronašla ljubav, a ne napadati druge ljude.

- Istina boli, a ja zato volim svog muža jer nema dlake na jeziku - rekla je Andrea, a Goga je bila oštrija:

- Smatram da su se spasili i Edin i Sanela - on je našao ženu, a ona krov nad glavom.

Ana je pokušavala smiriti situaciju govoreći Saneli da bude sretna što je pronašla ljubav i da ne shvaća Mislava tako tragično dok je Sanela pričala da on ima problem s alkoholom.

Sanela se prebacila na Ernu i Jasmina, odnosno, Ernin komentar kako je Edin mogao odabrati stariju, a ne mlađu djevojku. Andrea je zaključila da njezina ljutnja ima veze s Jasminom i Ernom, a ne s Mislavom, a Goga je bila razočarana što je Sanela ispričala nešto što joj je rekla u povjerenju.

- Osuđuješ nekoga da te povrijedio, a ne svoga dečka u kojeg si zaljubljena zato što te nije zaštitio i stao na tvoju stranu?! Zašto bi je trebao zabrinjavati bilo tko drugi ako je sretno zaljubljena? Ali problem je što nije sretno zaljubljena, pokazala je to - rekla je Goga.

Kasnije su Sanela i Edin sjeli i pred eskperte. Edin je odmah rekao kako im je svaki dan bio savršen, no ekspert Boris Blažinić mu nije povjerovao do kraja i želio je čuti Sanelu. Ona je još jednom ponovila kako je čula da pričaju da je Edin odabrao stariju pokraj mlađe cure.

- Srce mi je slomila! Ne znam je li ona uopće shvatila da je meni zabila nož u leđa? - komentirala je Goga, a Sanela je nastavila kako se prekjučer išlo drvljem i kamenjem na nju te da ona ispada loša u očima kandidata.

- Ne znam koji je njezin cilj. Danas je samo pojačala moj dojam da je sve to gluma. I ova ljubav njezina je gluma. Žao mi je samo tog dečka koji je ispao žrtveno janje i zaljubio se - rekao je Mislav dok je stručnjake zanimalo kako Edin to doživljava.

On je rekao da sve razumije, a Sanela je nastavila objašnjavati stručnjacima kako ju je Mislav uzeo na zub. Edin je govorio kako je on i u toj situaciji po strani, no stručnjaci smatraju da tako Sanela nikad ne može doznati što njemu zapravo smeta jer ne pokazuje svoje prave emocije.

Podsjetimo, u prvoj ovotjednoj epizodi 'Braka na prvu' Edin je na romantičnu večeru sa Sanelom ponio zaručnički prsten, no njezino loše raspoloženje natjeralo ga je da odustane od prosidbe.

Nisam došla u show raditi 'show' nego sam se došla prezentirati kao normalna osoba, a ne neka luđakinja ili preljubnica - izjavila je, a onda joj se sve nakupilo i jednostavno je počela plakati.

- Komentari Jasmina i Erne, citirat ću: 'Kako je Edin mogao ostavit mlađu pi*ku za stariju. Sa 38 godina izgledam puno bolje nego neke sa dvadeset - rekla je.

- Najradije bih sad otišla doma, osjećam se kao pos*ano go*no. Tri tjedna sam trpjela onog debila i glumila mu je*enu služavku - rekla je o Jasminu, a Mislava optužila da je glumac i da je ljubomoran na njezinu ljubav.

