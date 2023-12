Goldie i Kurt uživali u kupovini i razmjenjivali poljupce na ulici

Oskarovka Goldie Hawn (78) i glumac Kurt Russell (72) prošetali su ulicama Aspena i privukli pozornost svih prolaznika. Išli su u kupovinu, a u javnosti su razmjenjivali i poljupce.

Ni hladnoća im nije smetala

Sudeći prema fotografijama, par se odlično zabavio, unatoč hladnom vremenu. Držali su se za ruke, smijali i razgovarali. Kući nisu otišli praznih ruku, Kurt je cijelo vrijeme nosio ogromnu vrećicu iz jedne trgovine.

Foto: Profimedia

Goldie je u šetnju izašla u crnim kožnim hlačama koje je kombinirala s bijelom bundom i zanimljivim čizmama. Kurt je imao obične traperice, smeđu jaknu i cipele.

Goldie nije htjela biti s njim jer je bio premlad

Kurt i Goldie upoznali su se 1968. godine na snimanju filma 'The One and Only Genuine, Original Family Band'. Tada su se već pojavile iskre između njih, ali Goldie je rekla kako je ipak bio premlad za nju u to vrijeme.

- Ja sam imala 21, a on 16 godina. Mislila sam da je sladak, no bio je premlad. Ponovno smo se susreli nekoliko godina kasnije. Svidio mi se, a sjetila sam da mi se jako svidio i kad sam ga prvi put vidjela - rekla je Hawn jednom prilikom.

Foto: HONDA STAN HONDA/Press Association/PIXSELL

Od početka veze su nerazdvojni

Tijekom snimanja filma 'Swing Shift' 1983. godine su započeli vezu, a od prvih trenutaka su postali nerazdvojni. Goldie je prije Kurta dva puta bila u braku, a imala je vrlo turbulentan život. Najviše se družila s rockerima, posebno s Rolling Stonesima.

- Bilo je divlje. Znala sam da je bilo puno droge, no ja je nisam vidjela. Osjećala se poput jedne od nevinih. Pitala sam se: 'Kako sam dospjela ovdje?' Imala sam 26 godina. Provela sam divno vrijeme s Ronniejem Woodom - rekla je jednom prilikom.

Foto: APEGA/Press Association/PIXSELL

Glumica se dva puta udavala prije Kurta

Hawn je deset godina bila u braku s redateljem Gusom Trikonisom, a razveli su se 1969. godine. Ponovno se vjenčala 1976. godine, s glazbenikom Billom Hudsonom. S njim je dobila i dvoje djece, Kate i Olivera, također danas poznate glumce. Kurt je prije Goldie bio u braku sa Season Hubley, a nakon četiri godine su se rastali. Zajedno imaju sina Bostona. Hawn i Russell dobili su sina Wyatta 1986. godine.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Ne žele se vjenčati

Unatoč tomu što su već 40 godina zajedno, nikad nisu stali pred oltar. Oboje su više puta progovorili o toj temi. 'Svi nas pitaju kada ćemo se vjenčati, pa sada svaki put dajemo drugačiji odgovor i zabavljamo se', rekao je jednom prilikom Kurt.

- Odlično nam ide i bez braka. Već se osjećam potpuno predano, a nije li brak upravo to? Zato, sve dok smo predani, iskreni te puni brige i ljubavi, mi smo dobro - rekla je jednom glumica.