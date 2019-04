Goli biraju gole partnere: 'Dala bih mu peticu za alatku i zube'

Britanski reality show za upoznavanje 'Gola privlačnost' privukao je i šokirao mnogobrojnu publiku. Kandidati u njemu prilikom upoznavanja prvo 'upoznaju' najintimniji dio kandidata odnosno vide ih gole od pasa na niže, a ne temelju tog prizora odlučuju koga odabrati te izaći na regularan spoj - pristojno odjeveni.

No, i oni kandidati koji biraju partnere moraju se skinuti kako bi pokazali svoje atribute.

U drugoj epizodi aktualnog showa, Darrel (23) i Anya (20) birali su partnere za spoj...

- Dugo vremena sam koristio društvene mreže i pokušavao naći curu. Vrijeme je da u ovom showu nađem curu života. Sviđa mi se što mogu odmah vidjeti golu ženu. To je taj životinjski instinkt koji me pali - rekao je Darrel koji inače radio kao DJ. U šest kutija različitih boja stajalo je šest golih žena, a Darrel je prvo imao priliku vidjeti njihove stražnjice, pa zatim vagine.

- Volim vagine. Došao sam iz vagine i želim bit u vagini cijelo vrijeme - našalio se. Prvu djevojku je izbacio na temelju nožnih prstiju koji mu se nisu baš svidjeli, a zatim je mogao vidjeti njihove grudi.

- Bitno mi je da je omjer bradavica i same dojke proporcionalan - komentirao je Darrel. Kad su eliminacijom ostale na kraju dvije kandidatkinje, Darrel se također morao skinuti, no to mu nije predstavljalo nikakav problem.

- Idem često u teretanu pa se ne sramim pokazati tijelo - govori. Iako su mu se svidjele grudi djevojke u ružičastoj kutiji, na kraju je odabrao Mariu u crvenoj kutiji.

- Sviđa mi se njezin stav i ima lijepo tijelo. Mislim da bi mogli kliknuti - rekao je, a par je zatim otišao na spoj za koji su se obukli. Tri tjedna nakon spoja, par se opet našao te zaključio kako bi mogli nastaviti viđati se.

Studentica engleskog jezika i balerina Anya (20), također je u potrazi za svojom srodnom dušom.

- Jako mi je bitna fizička privlačnost. Puno mi se puta dogodilo da sam bila na spoju s dečkom i poslije kad smo došli do trenutka da trebamo spavati zajedno, on se skinuo, a ja sam pomislila 'Ne, ne želim. Daj se molim te obuci' - ispričala je Anya koja je ostala šokirana kad je vidjela svoje kandidate gole u kutijama.

- Nikad nisam vidjela toliko golih penisa na istom mjestu - komentirala je Anya kojoj nije bitno je li penis obrezan ili nije. Prvog kandidata je izbacila zbog prejakih kvadricepsa.

- Ne mogu zamisliti da se seksam s njim - izjavila je. Na kraju se odlučila za Jamiea koji je također stajao u crvenoj kutiji.

- Vidi se da ima samopouzdanja. Sviđa mi se njegovo tijelo, pogotovo penis i zubi. Dala bi mu čistu peticu - rekla je. Iako im je spoj prošao odlično i par je kliknuo, udaljenost ih je razdvojila te su se odlučili prestati viđati.

Britanski show mogu pratiti i Hrvati na RTL Livingu, a ostaje za vidjeti kakve će biti reakcije...