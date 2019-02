Golišava Lidija i Roko s krilima: Ovo je revija Victoria's Secreta

Prvi put nakon 2010., gledatelji su imali priliku pratiti 'Doru', na kojoj je ove godine pobijedio Roko Blažević (18) s pjesmom 'The Dream'. Međutim, dojmovi o Dori su podijeljeni. Nekima se izbor sviđa, kao i pobjednik, dok neki smatraju da ne možemo ništa postići na Euroviziji.

Tijekom emitiranja 'Dore', ali i nakon, društvene mreže preplavile su komentarima o natjecanju i izvođačima.

- Prvi put mi nije žao što moram gledati reklame koje prekidaju ovako napeto natjecanje - glasi negativni komentar koji je nastao trajanja programa. Neki gledatelji čak smatraju da niti jedna pjesma nije dovoljno dobra kako bi nas predstavljala na Euroviziji.

Foto: Facebook

- Bačićki je trebalo zabraniti ulazak u Opatiju, a ne pustiti ju na pozornicu - piše jedan korisnik Facebooka.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bilo je i onih koji su kritizirali krila pobjedika Blaževića.

- Tko je rekao da mu dobro stoje? - pitaju se gledatelji, a zbog njegovih krila i Lidijine golišavosti, neki su se i pitali je li u pitanju revija Viktorijinih anđelica.

Foto: Twitter

Kad su se glasovi počeli dodjeljivati, u užem krugu za pobjedu bila je Elis Lovrić koja je na gitari odsvirala pjesmu 'All I Really Want'. Elis je jednu korisnicu Twittera podsjetila na Phoebe iz serije 'Prijatelji'.

Foto: Twitter

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije pratio se u drugim državama, ne samo našoj, tako su stranci Lorenu Bućan (18), koja se predstavila s pjesmom 'Tower Of Babylon', usporedili s Ruslanom, pobjednicom Eurovizije 2004. s pjesmom 'Wild Dances'.

Foto: Twitter

Dok je bilo u tijeku glasovanje, na pozornici su nastupili Dino Jelusić i Mia Negovetić pa su se neki gledatelji pitali zbog čega se oni ne natječu na 'Dori'.

- Bilo bi najbolje da nas oni predstavljaju na Euroviziji - kaže gledateljica.

Foto: Facebook

Ipak, mišljenja su podijeljena i ukusi se razlikuju, a poneki gledatelji su hvalili svoje favorite.

Foto: HRT

- Jedina koja se iskazala dosad je Beta Sudar energijom, pojavom i ritmom - piše u komentaru, dok drugi glasi:

Foto: Facebook

- Lidija, ma ti si jednostavno seks bomba i to si večeras pokazala i dokazala.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Zasluženo! Najbolja pjesma, savršen vokal, emocija! Najbolji predstavnik Hrvatske ikada - napisala je oduševljena Rokova navijačica.