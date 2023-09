Goran Bare iskreno: 'Ovo što je na radiju danas, to mi ne zvuči na ništa. A spotovi su ogavni!'

Glazbenik Goran Bare priprema sa svojim bendom Majke veliki koncert u Ciboni. O turneji koja trenutno traje, koncertu i glazbi pričao je u HTV-ovoj emisiji 'Kod nas doma'.

- Ovo što sad čujem na radiju, to mi ne zvuči na ništa zapravo... Ne želim nikoga vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju 'aaa move your body, ovo ono, tamo vamo, trči, vrati se, donesi' - rekao je Bare.

Dodao je i kako su mu ti 'spotovi ogavni'.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

- Ne bih htio… Počet ću, onda me nitko neće moći zaustaviti i onda će biti belaja - poručio je.

Bare je otkrio i ima li tremu uoči zagrebačkog koncerta.

- Ja sam već toliko dugo na sceni da to meni uobičajeno stanje. To je moj posao, to je moje zanimanje, to je moj život, to je sve što sam ja, to najviše volim, s tim se bavim i sretan sam zbog toga - poručio je.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija

