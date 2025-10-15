Goran Bare je do kraja godine najavio novi album: 'Publika je ta koja me uvijek gura naprijed'

Nakon što je u subotu navečer s 'Majkama' priredio spektakularan i rasprodan koncert u zagrebačkom Boćarskom domu, Goran Bare publici otkriva ekskluzivnu vijest da radi na novom studijskom albumu koji bi trebao izaći do kraja ove godine, a radni naziv albuma je 'Potop'.

Foto: TOP RADIO

Koncert u Boćarskom domu, koji je publiku ostavio bez daha, bio je ispunjen snažnim emocijama, eksplozivnom energijom i dubokom povezanošću s fanovima. Bare je bio u vrhunskoj formi - karizmatičan, iskren i potpuno predan svakoj pjesmi.

'Publika je ta koja me gura naprijed. Radim na novom albumu. Radni naslov je 'Potop' i ako sve bude kako treba, čut ćete ga već do Nove godine', rekao je Bare nakon koncerta, vidno ganut reakcijama publike.

Potvrdu je ubrzo dao i Baretov menadžer, Alen Tibljaš, koji je otkrio i nekoliko detalja o procesu snimanja.

'Album radnog naziva 'Potop' bit će Baretov prvi studijski album nakon dugih sedam godina. Snimamo ga u Zagrebu. Bare i cijeli bend su u fantastičnoj kreativnoj fazi. Zvuk će biti moćan, sirov, ali emotivan, upravo onakav kakav publika od njega očekuje. Ovaj album će, vjerujem, biti jedno od najvažnijih izdanja u njegovoj karijeri', izjavio je Tibljaš.

Koncert u organizaciji TOP RADIJA u Boćarskom domu pokazao se kao savršen za intimno-eksplozivnu atmosferu u kojoj su se Majke i njihova publika stopili u jedinstven doživljaj. Svaka pjesma, od 'Mene ne zanima', 'Mršavi pas', 'A ti još plačeš', 'Ljubav krvari' do 'Teške boje', još jednom je podsjetila na moć i autentičnost Baretove izvedbe, kao i na to da je rock više od glazbe. A ako je suditi po energiji s pozornice, 'Potop' koji stiže do kraja godine mogao bi biti jedno od najiščekivanijih izdanja domaće glazbene scene.

Foto: TOP RADIO