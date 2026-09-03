Goran Bare & Majke u subotu se vraćaju na zagrebačku Šalatu

Nakon dugih sedam godina, legendarni Goran Bare & Majke vraćaju se na zagrebačku Šalatu, gdje će ove subote pred rasprodanom publikom izvesti brojne hitove iz bogate karijere, ali i nove pjesme koje će se naći na nadolazećem albumu 'Potop'. Bare na albumu posljednjih mjeseci intenzivno radi, a prvi singl 'Moja jedina' već je najavio ono što slijedi.

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Bend koji je posljednjih godina rasprodavao dvorane, pa i zagrebačku Arenu, vraća se formatu koji mu najbolje odgovara, a to je veliki open air koncert. Majke su oduvijek bile prije svega live bend, pa njihovi studijski albumi često djeluju kao refleksija onoga što se događa na pozornici. Šalata je zato pozornica u kojem se Bare i Majke najbolje osjećaju u koncertnom okruženju.

Zagreb: Goran Bare&Majke u Areni Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Repertoar će obuhvatiti sve faze karijere, od ranih albuma do novijih pjesama, a publika će na Šalati imati priliku čuti i neke od novih stvari s nadolazećeg albuma 'Potop'. Koncert na Šalati bit će jedini zagrebački nastup Gorana Bareta & Majki u 2026. godini. Kao posebni gosti nastupit će pulska pop rock grupa Nola.

Vrata se otvaraju u 19 sati, a na ulazu će biti dostupno još samo 100 ulaznica za najbrže fanove koji su propustili online prodaju.