Goran Bogdan: 'Bitno je izazvati publiku, prirodno je lijena. I ne samo publiku nego i sebe...'

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

NOVI EXPRESS Trenutno me zanima nešto što ni sam ne znam objasniti… kao neki osjećaj ispod jezika koji pokušavam uhvatiti. Sad to nalazim u filmu, no želim to prenijeti i u kazalište

Film "Stric" dugometražni je prvijenac autora Andrije Mardešića i Davida Kapeca. Svjetsku je premijeru imao na festivalu u Karlovym Varyma, gdje je prikazan u okviru natjecateljskog programa Proxima, a nagrađen je posebnim priznanjem žirija. I to je bio tek početak. S Pulskog filmskog festivala odnio je nagradu za najbolju kostimografiju, ali i onu za scenarij. Upravo je taj scenarij, njegova minimalna no začudna priča, ono što ga izdvaja iz ostatka recentne domaće filmske produkcije.