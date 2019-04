Goran iz 'Ljubav je na selu': Dečko me je zarazio HIV-om

HIV-om me zarazio bivši partner, a za to da sam zaražen doznao sam prije nekoliko dana. Još sam u šoku te ne znam kako i što dalje. Kad sam dobio rezultate testiranja u zagrebačkoj bolnici, odmah sam ga nazvao, a on mi je hladno rekao da će i dalje imati odnose s drugima bez zaštite. Izlazim u javnost samo zato da upozorim druge da prilikom stupanja u seksualne odnose obavezno koriste zaštitu. Ja, nažalost, nisam - priznao je 29-godišnji Puljanin Goran Mijuković.

Javnosti je poznat još od prije tri godine kad je sudjelovao u reality showu 'Ljubav je na selu'. Pitamo ga zašto je išao tražiti partnericu, a deklariran je kao homoseksualac.

- Ja sam u stvari biseksualac te sam imao odnose sa ženama i muškarcima. Nisam našao, nažalost, srodnu dušu u emisiji - rekao je Mijuković pokazujući nalaze i potrebne lijekove koje mora piti.

Goran se u showu borio za naklonost farmerice Sandre Blažine. Bivši sudionik 'Ljubavi na selu' već je neko vrijeme zaražen HIV-om, ali je ipak mjesecima odgađao odlazak liječniku.

U lipnju prošle godine primijetio je prve znakove bolesti, ali je sve pripisivao prehladi i virozi. Na kraju je zbog temperatura, slabosti, vrtoglavica i svih ostalih simptoma ipak potražio liječničku pomoć. Prije nekoliko dana dobio je nalaze koji su mu potvrdili one najgore slutnje.

Goran nam je pokazao nalaze i lijekove koje mora piti, a kako kaže, morat će ih piti do kraja života.

- Simptomi koje sam osjećao su bol u mišićima i mršavljenje, a i drugi su primijetili da sam propao, da sam se promijenio. Osjećao sam umor, a po koži su mi se pojavile bradavice. Bio sam umoran i samo sam htio spavati - ispričao je.

- Bivši negira da je bolestan. Bio sam na Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, gdje sam obavio testiranje. Kad sam dobio nalaze, potpuno sam se izbezumio u tom trenutku - priča nam otvoreno Goran.

- Ipak, mislim da ništa nisam loše učinio i da mogu hodati uzdignute glave - rekao je Mijuković koji najviše žali što je spavao s bivšim partnerom bez zaštite. Tvrdi i kako je uvijek ranije koristio zaštitu, a s posljednjim partnerom je u vezu ušao u veljači prošle godine.

- Odmah sam ga pitao je li se testirao i rekao je da jeste. Vjerovao sam mu... Kad sam mu ispričao rezultate mojih nalaza, rekao je da ga se to ne tiče i da on nije bolestan - priča nam svoju šokantnu i tužnu priču ovaj mladić. Goran je ispričao i kako mu je trenutačno jako teško jer je, uz bolest, i nezaposlen.

- Volio bih naći posao kao pomoćni radnik u kuhinji. Volio bih raditi - tužno je zaključio Mijuković koji se nada normalnom životu.

Kaže ipak da ga ova opaka bolest, koliko god bila teška, neće zaustaviti i da se nada kako će i on jednom uspjeti pronaći srodnu dušu.

- Volio bih se skrasiti s jednom ženom koja već ima dijete - rekao nam je na kraju razgovora Goran. Svojom pričom će, nada se, pomoći osvijestiti sve da u seksualne odnose uvijek stupaju sa zaštitom jer to je jedini siguran način kako se zaštititi.