Goran Jurenec i Hana Rodić: 'Nismo reality zvijezde, to nam je uvredljivo, postali smo brend'

Hana Rodić (25) i Goran Jurenec (43) javnosti su poznati po sudjelovanju u showu 'Gospodin savršeni', a sada su nam otkrili kakvi su im planovi i kako se nose s negativnim komentarima na društvenim mrežama.

Goran nam je rekao da se najviše fokusira na glumačku karijeru.

- Gluma sve više i više, sada sam se više bazirao na Njemačku, veće je tržište nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj sam poznat samo po jednoj seriji, a u Njemačkoj imam dužu karijeru, tamo sam išao u glumačku školu, a nakon toga sam bio u i Los Angelesu - ispričao nam je.

Par nam je otkrio i smeta li ih to što su ovdje poznati samo po 'Gospodinu savršenom'.

- Mislim da je to već isparilo, mi smo od nas napravili brend, stalno smo se pojavljivali u medijima, nismo postali instant zvijezde kao drugi reality učesnici. Na crvenim tepisima smo i pet godina nakon showa, imamo uspješne karijere. Ja sam na Instagramu, prva sam balkanska ambasadorica za najveći američki brend odjeće, radimo s agencijama u Americi, Capetownu, Londonu, svugdje. Radim s cijelim svijetom, dok je Goran je po glumačkim agencijama, ima modnu karijeru već 20 godina i nosi revije najvećih dizajnera. Nismo reality zvijezde, to nam je uvredljivo. Uspješna sma poslovna žena, a baziramo se na svjetsko tržište - izjavila je Hana.

Hana se pohvalila i time da je Goran usavršio hrvatski jezik.

- Više nema ni tu jezičnu barijeru. Što se tiče hrvatskih medija, možda je to bio prije 'slatki problemčić', ali sada je stvarno usavršio jezik, jako dobro uči, moram ga pohvaliti - otkrila nam je.

Hana je progovorila i o braku.

- Pet godina smo zajedno u vanbračnoj zajednici, meni to nije nešto hitno - rekla je.

Osvrnula se i na izgled i negativne komentare koje joj ljudi često upućuju putem društvenih mreža.

- Živimo u 21. stoljeću, toliko ljudi ima kompleske koje ne žele izliječiti, a ako imaš financijske mogućnosti dostupno je to promijeniti. Mslim da ovi ljudi koji me prozivaju da sam plastična su ljudi koji si to ne mogu priuštiti. Netko tko je ispunjen emotivno, financijski ili u bilo kojem kontekstu neće imati potrebu nazivati me takvim imenima. Ja ću i dalje ulagati u svoj izgled, i dalje ću se truditi donositi svjetske trendove i to je moj cilj. Mislim da sam u tome poprilično uspješna, ako pogledamo da radim s američkim bredndovima - zaključila je Hana.