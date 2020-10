Goran Karan je posvetio pjesmu curici koja je stradala u potresu

<p>Splitski pjevač <strong>Goran Karan</strong> (55) snimio je spot i pjesmu pod nazivom 'Ima jedno svjetlo'. Na projektu su s njim sudjelovali <strong>Goran Kačurov</strong>, koji inače živi u Novom Zelandu, te novozelandski kvartet 'The Shades'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potres u Zagrebu</strong></p><p>Koordinator projekta bila ja <strong>Tatjana Rau</strong>, a video je režirao <strong>Željko Petreš</strong>. Za scenarij se pobrinuo upravo Goran Karan, a glumica u spotu je <strong>Zara Luccia Kačurov</strong>. </p><p>Pjesmu je glazbenik posvetio <strong>Anamariji</strong>, djevojčici iz Klaićeve koja je stradala u ožujku 2020. godine u potresu u Zagrebu. Karana su Goran Kačurov i kvartet 'The Shades' očarali kada su snimili cover njegove pjesme 'Kuća naše pisme'. </p><p>- Tada su me oduševili svojim glasovima i htio sam nastaviti suradnju, ali ovaj put originalnim radom. Nikša Bratoš napravio je vrlo diskretan aranžman i vrhunsku produkciju pa je ostavio puno prostora za naše glasove što je dovelo do sretne povezanosti - rekao je splitski glazbenik, piše portal <a href="https://www.croatiaweek.com/video-goran-karan-and-new-zealand-vocal-group-the-shades-with-song-dedicated-to-zagreb-earthquake-victim/" target="_blank">CroatiaWeek</a>. </p><p>Kačurov kaže kako ga je posebno dirnulo kome je Karan posvetio pjesmu. </p><p>- U toj pjesmi vidio sam i osjetio sve rane mog rodnog grada i težinu vlastite nesposobnosti da u tom trenutku budem tamo gdje pripadam, s onima kojima pripadam - rekao je Goran Kačurov. </p>