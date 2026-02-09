Obavijesti

IMAO OPERACIJU

Goran Milić se javio iz bolničkog kreveta: 'Doktori jamče novih 80.000 km hodanja...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
9
Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

Legendarni novinar otkrio je da je operacija prošla uspješno te je najavio posljednju epizodu svog serijala 'What's up Kina'

Admiral

Poznati televizijski novinar Goran Milić (80) razveselio je svoje pratitelje na Facebooku simpatičnim i duhovitim videom iz bolničke sobe. U ubrzanom kadru Milić sjedi u kratkoj pidžami, jede obrok iz bolničkog kreveta, dok mu se na koljenima vidi flaster koji skriva šavove nakon operacije.

"Operacija dva koljena obavljena, gurtne zamijenjene, doktori jamče novih 80.000 km hodanja", napisao je Milić uz video.

"Čudotvorne kirurge, medicinsko osoblje, fizioterapeute, predstavit ću za otprilike mjesec dana kad/ako protrčim zagrebačkim trgom Francuske Republike. A vas molim da U ponedjeljak pogledate posljednju, osmu epizodu serijala What's up Kina, na HTV1 od 20:15 sati. Cijela emisija, a posebno posljednjih pet minuta, dat će vam za misliti…", dodao je.

Uz svoju karakterističnu dozu humora, Milić je iskoristio priliku da objavi kako je operacija prošla dobro, ali i da promovira završnu epizodu popularnog televizijskog serijala, koji je odlično prihvaćen među gledateljima. Video i status pokazuju da se Milić, unatoč hospitalizaciji, drži vedro i spreman je za nove korake.

