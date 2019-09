Goran o sinu Oliveru: 'Velika je to sreća u mojim godinama...'

Radijska voditeljica Nives (37) i umirovljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (48) nedavno su proslavili prvi rođendan sina Olivera. Bivšem tenisaču to je treće dijete, a u intervjuu za IN Magazin progovorio je o svojoj obitelji.

Foto: Instagram

- Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje - izjavio je Goran koji iz braka s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović (40) ima dvoje djece - kći Amber (15) i sina Emanuela (10).

Foto: Instagram

Goran je otkrio kako u slobodno vrijeme voli otići u teretanu i pogledati neki dobar film, a svako jutro šeće Nivesinog psa Marleyja za kojeg se jako vezao.

- Volim prošetati psa, ali ujutro, Marley i ja imamo ritual po Zrinjevcu ujutro, jednostavno se opustim. To je Nivesin pas, ali toliko sam ga zavolio da je to jedna posebna ljubav između mene i njega - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrebačkoj voditeljici Oliver je prvo dijete s teniskom legendom, a dječak je ime dobio po pokojnom pjevaču Oliveru Dragojeviću, glazbenoj legendi čije stihove Nives i inače rado dijeli na društvenim mrežama.