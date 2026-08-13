Goran Višnjić potvrdio povratak u Hrvatsku pa otkrio kakva je Sandra Bullock privatno...

Mi smo u procesu povratka. Jer ne možeš se preseliti iz Engleske u Hrvatsku preko noći. Ali da, vraćamo se, potvrdio je Goran Višnjić za IN Magazin.

Kako smo nedavno ekskluzivno doznali, popularni glumac postao je pravi 'Istrijan'. Cijela obitelj je novi dom pronašla u mirnoj oazi, u velikoj kući u Puli koja, među ostalim, ima 20-ak soba, od kojih 12 spavaćih soba, šest kupaonica te golemi bazen koji krasi tek dio ogromnog dvorišta prepunog zelenila.

storyeditor/2026-08-08/PXL_070826_156339191.jpg | Foto: Saša Miljević/PIXSELL

A mjesto kojem se Višnjić već godinama vraća je Dubrovnik. Treće ljeto zaredom na Dubrovačkim ljetnim igrama igra u Vojnovićevu 'Ekvinociju', u režiji Krešimira Dolenčića, i to na pozornici koju danas smatra jednom od najljepših na kojima je ikad nastupio.

- Kad smo prvi put došli tu, Krešo i ja, ničeg ovog nije bilo. I sve je bilo krcato ovih malih barčica koje su sad tamo. (...) Ja kažem: ‘Krešo, kako ćemo ovdje raditi predstavu? Ovo će biti katastrofa.’ Malo-pomalo, došlo je gledalište, došlo je ozvučenje, scenografija. I sad je fakat jedna od najljepših pozornica na kojoj sam ikad bio - prisjetio se.

Bjelovar: Održan koncert Bok Alfa Jukebox u sklopu BOK fest | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dotaknuo se i svojih holivudskih početaka. Nicole Kidman i Sandra Bullock snimaju nastavak filma 'Practical Magic', a u prvom je dijelu glumio i on.

- Mene su pitali kako to da ja nisam bio u filmu. Mene su u prvom filmu ubili tri puta. Ja mislim da sam slomio neki rekord da se isti karakter u istom filmu ubije tri puta - našalio se glumac.

Snimanje tog filma bilo mu je jedno od prvih velikih iskustava u Hollywoodu, još prije nego što ga je proslavila 'Hitna služba'. Radio je tad i s Nicole Kidman i sa Sandrom Bullock, no s jednom se ipak posebno zbližio.

- Pogotovo Sandra Bullock. Ona nam je onako nekako postala frend. Nekako sam s njom ostvario neki bolji kontakt nego s Nicole Kidman, s kojom sam puno više radio zapravo. (...) Sandra je, kako bi rekli, cura iz susjedstva - otkrio je.