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Goran Višnjić potvrdio povratak u Hrvatsku pa otkrio kakva je Sandra Bullock privatno...

Piše Dora Pek,
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Goran Višnjić potvrdio povratak u Hrvatsku pa otkrio kakva je Sandra Bullock privatno...
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Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
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Kako smo nedavno ekskluzivno doznali, popularni glumac postao je pravi 'Istrijan'. Cijela obitelj je novi dom pronašla u mirnoj oazi, u velikoj kući u Puli

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Mi smo u procesu povratka. Jer ne možeš se preseliti iz Engleske u Hrvatsku preko noći. Ali da, vraćamo se, potvrdio je Goran Višnjić za IN Magazin.

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Kako smo nedavno ekskluzivno doznali, popularni glumac postao je pravi 'Istrijan'. Cijela obitelj je novi dom pronašla u mirnoj oazi, u velikoj kući u Puli koja, među ostalim, ima 20-ak soba, od kojih 12 spavaćih soba, šest kupaonica te golemi bazen koji krasi tek dio ogromnog dvorišta prepunog zelenila.

storyeditor/2026-08-08/PXL_070826_156339191.jpg
storyeditor/2026-08-08/PXL_070826_156339191.jpg | Foto: Saša Miljević/PIXSELL

A mjesto kojem se Višnjić već godinama vraća je Dubrovnik. Treće ljeto zaredom na Dubrovačkim ljetnim igrama igra u Vojnovićevu 'Ekvinociju', u režiji Krešimira Dolenčića, i to na pozornici koju danas smatra jednom od najljepših na kojima je ikad nastupio. 

- Kad smo prvi put došli tu, Krešo i ja, ničeg ovog nije bilo. I sve je bilo krcato ovih malih barčica koje su sad tamo. (...) Ja kažem: ‘Krešo, kako ćemo ovdje raditi predstavu? Ovo će biti katastrofa.’ Malo-pomalo, došlo je gledalište, došlo je ozvučenje, scenografija. I sad je fakat jedna od najljepših pozornica na kojoj sam ikad bio - prisjetio se.

Bjelovar: Održan koncert Bok Alfa Jukebox u sklopu BOK fest
Bjelovar: Održan koncert Bok Alfa Jukebox u sklopu BOK fest | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dotaknuo se i svojih holivudskih početaka. Nicole Kidman i Sandra Bullock snimaju nastavak filma 'Practical Magic', a u prvom je dijelu glumio i on.

- Mene su pitali kako to da ja nisam bio u filmu. Mene su u prvom filmu ubili tri puta. Ja mislim da sam slomio neki rekord da se isti karakter u istom filmu ubije tri puta - našalio se glumac.

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Snimanje tog filma bilo mu je jedno od prvih velikih iskustava u Hollywoodu, još prije nego što ga je proslavila 'Hitna služba'. Radio je tad i s Nicole Kidman i sa Sandrom Bullock, no s jednom se ipak posebno zbližio.

- Pogotovo Sandra Bullock. Ona nam je onako nekako postala frend. Nekako sam s njom ostvario neki bolji kontakt nego s Nicole Kidman, s kojom sam puno više radio zapravo. (...) Sandra je, kako bi rekli, cura iz susjedstva - otkrio je.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

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