Život nakon Hollywooda

Goran Višnjić progovorio o obitelji i povratku u Hrvatsku

Danas ga vesele mirniji dani u engleskom Cornwallu i kratki dolasci u Zagreb i rodni Šibenik, gdje uvijek pronađe vrijeme za najbliže

Kad živite dugo vani, bitna vam je familija, društvo. Posao više nije kao prije, ne morate osobno doći na audiciju. Sve je preko kompjutera, zooma, ako imate internet možete živjeti bilo gdje. Tako da, gdje su vaši najdraži, tu vam je dom zapravo, rekao je glumac Goran Višnjić za In Magazin.

Višnjić iznenadio novim imidžem

Nekad je dane provodio između hollywoodskih studija, velikih audicija i snimanja serija poput 'Extanta', 'Timelessa' i 'Hitne službe' te filmova 'Close Your Eyes', 'Elektra' i 'Helen of Troy'. A danas ga, čini se, više vesele mirniji dani u engleskom Cornwallu, kratki dolasci u Zagreb i rodni Šibenik.

- Par dana, malo do Šibenika vidjeti mamu i malo do Zagreba obaviti neke stvari pa natrag doma i tako - ispričao je Višnjić.

Sa suprugom Evom, kćeri poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka, dobio je sina Vigu i kćer Vivien Sofiju, a zajedno su posvojili i sina kojem su dali ime po pjesniku Tinu Ujeviću. Glumac iz prijašnje veze sa školskom kolegicom Mirelom Rupić ima i kćer Lanu, a kaže kako među djecom nikad nije radio razliku.

- Ja ih podržavam u svemu što hoće ako stvarno to žele moraju se potruditi za to, raditi na tome, na njima je - rekao je Višnjić, kojeg publika diljem svijeta i danas najviše pamti kao doktora Luku Kovača iz serije 'Hitna služba'.

Iako je godinama radio na velikim hollywoodskim projektima, najteži dio glumačkog posla nikad mu nisu bila snimanja.

- Audicije su kao neki proces, pogotovo prije kad smo dolazili direktno kod redatelja u sobicu. Velika su očekivanja jer znate da vam jedna uloga i taj posao mogu promijeniti cijeli život. Stresno je da morate pripremiti djelić teksta, a zapravo nemate pojma o ostatku uloge, scenariju... To nekako nije ni najmanje ugodan dio glumačkog posla - priznao je.

Ovih dana publika ga je mogla vidjeti na BOK festu u Bjelovaru, gdje se okušao u pjevačkim vodama, a mnogima nije promaknula ni njegova nova, pomalo prosijeda frizura koja mu je dala dodatni šarm.

- Pjevanje je nešto drugo. Ovo je ipak napravljeno da glumci pjevaju, svi u publici ne očekuju neke glumačke bravure da, pjevačke ne, ali ima nekih kolega koji pjevaju fenomenalno. Ne mogu biti profesionalni pjevač, ali mi ćemo to odraditi. Neće nam Bjelovar zamjeriti ako ode koja nota gore-dolje - rekao je Višnjić.

O njegovu povratku u Hrvatsku sve se više šuška, ali glumac na takva nagađanja zasad samo kratko poručuje: 'Vidjet ćemo, polako'. 

