Goranov sin ima teške ozljede glave, Ivanišević stiže u bolnicu

Model i glazbenik Vlaho Arbulić (29) imao je jučer prometnu nesreću na križanju Gajeve i Ulice baruna Trenka u Zagrebu. Kako nam je ispričao Vlaho, vozač je prošao kroz crveno i zabio se u njega, a to je automobil kojim je on upravljao odbacilo u zid.

S njim u autu bio je Emanuel Ivanišević (12), sin njegove partnerice Tatjane Dragović (41) i umirovljenog tenisača Gorana Ivaniševića (47).

- U šoku smo i samo smo fokusirani na to da se mali što prije oporavi i bude dobro. Ima ozljede glave koje su kvalificirane kao teške, no liječnici su optimistični i nadamo se pozitivnom ishodu - rekao je Arbulić za Slobodnu Dalmaciju. On je s Tatjanom bio u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici gdje se dječak oporavlja.

- Samo mi je bilo važno da Emanuel bude dobro, nakon sudara otvorili su se zračni jastuci, a ja sam istog trenutka skočio prema njemu, primio ga u naručje i izveo van. U autu smo bili samo nas dvojica, išao sam po njega nakon što mu je završio trening - rekao je Vlaho za Slobodnu Dalmaciju i dodao kako Ivanišević trenutno nije u Hrvatskoj, ali će se uskoro vratiti kako bi bio uz sina.

I Emanuel, baš poput Gorana, voli i trenira tenis, a od oca je 'posudio' i temperament.

- Ma, sin je luđi i od mene. Ima bacanja reketa, ljutnje, ma svega. On je moje ludilo podigao na neku potpuno novu razinu. Iskreno, pitao sam se nekoć može li netko biti kao ja, ali očito da može. Ove nove generacije su puno naprednije - rekao je Ivanišević prije dvije godine. Zbog sinova temperamenta nije mu lako niti stajati s druge strane mreže.

- Kaže on meni: 'Što ti znaš o tenisu'. Odgovorim mu je da nešto i znam, a on meni ponovno: 'Nemoj ti meni govoriti što si napravio u karijeri. Ne možeš pobijediti niti Samprasa, a samo si jednom osvojio Wimbledon...' Bome on mene zna počastiti. Imamo ponekad vrlo interesantne razgovore, ali to su valjda čari roditeljstva - rekao je Goran.

Ima još jedna poveznica između njega i Emanuela, prije tenisa obojica su prvo trenirala nogomet.

- Jest, ali u nogometu se nismo previše zadržali - zaključio je Ivanišević.

