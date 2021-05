Deset mjeseci nakon što je gostovanje odgodio zbog kontakta s, kako je rekao, osobom pozitivnom na koronu, glumac Goran Bogdan (40) se ove nedjelje pojavio kod voditelja Aleksandra Stankovića (51) u 'Nedjeljom u 2'. Predstavili su ga kao simpatičnog dečka iz Širokog koji rijetko skida osmijeh s lica, a uvodna scena iz popularnog 'Žutokljunca' to je i potvrdila.

Glumom se počeo baviti još za vrijeme ekonomskog studija, zvanja kojeg ne krije da jako voli.

- Ne znam ako ću se zauvijek baviti glumom, ako dođe potreba za odlaskom, otići ću. Kao klinac upisao sam ekonomiju, zaljubio sam se u makroekonomiju, a dobio sam i stipendiju. Kasnije nakon završetka dobio sam posao u Ministarstvu financija, ali već prvi dan sam dao otkaz i posvetio se glumi - priča Bogdan.

Otac i majka bili su profesori, a to je zvanje koje je i njega oduvijek zanimalo.

- Želio sam biti profesor, kao i moji doma. Volim učiti druge, voli preslušavati klince iz akademije, pedagogija je jako plemenita i jako važna - dodaje.

Nedavno je snimio spot s pjevačicom Severinom i glumicom Hristinom Popović o verbalnom nasilju na internetu, za kojeg ističe da je ostavio veliki utjecaj na njega.

- Spot je jako utjecao na mene i podržava moje stavove, ali sumnjam da će se itko zamisliti oko toga. Nije smiješno, žalosno je to, izazvalo je još više govora mržnje - objašnjava glumac.

- Svatko ma pravo reći što želi, sama pojava na internetu izazove kritiku, ali to govori o akterima i o društvu, ja to ne osuđujem, nastojim biti optimističan jer smatram da je to određeni ispušni ventil - kaže on. Za sebe kaže da nije narcis, ali da je nježan i fin, iako i on nekad pukne i da mu dođe žuta minuta, ali dodaje da nikad nije rekao da ga boli k*rac za Hrvatsku, kako su neki mediji jednom prilikom prenijeli.

- Ja to nisam nikad rekao, sve je to izvađeno iz konteksta, svi me znaju tko sam, praktički nosim zastavu sa sobom, ali svatko može napisati što želi i kako želi - kaže.

Ne trudi se generalizirati, za njega su svi jednaki, bilo Srbi, Hrvati, Muslimani, što je razumljivo za osobu koja aktivno radi na više adresa.

- Di god da dođem, imam osjećaj da mi je sve doma. Smeta me jako ova korupcija ovdje u Hrvatskoj, upravo zato sam se htio baviti makroekonomijom, da državu učinim boljom - ističe glumac. Iako je po prirodi tjeskoban tip, kako kaže, ali je i veseljak. Voli posao s kojim se bavi, voli glumu i voli se osjećati svrhovito.

- Nije gluma potreba da budem netko drugi, želim istraživati dubine, nije to pretvaranje i vještina kopiranja, to je istraživanje svjetova, zato je film specifičan, tu je teško lagati, trebaš raditi ono u što vjeruješ - pojašnjava.

Prošle godine snimio je film 'Otac', koji zbog pandemije nije uspio se približiti široj javnosti, ali snimljen je po istinitoj i bolnoj priči. Govori o ocu kojem je socijalna služba oduzela djecu, i koji je četiri puta išao pješke od Kragujevca do Beograda kako bi djecu vratio kući.

- Dobio sam iskrenu poruku od socijalne radnice koja me dirnula, teško je suditi, za to moraš biti najinteligentniji. Ne znam jesmo li pomogli tom čovjeku iz filma. Bože oprosti ako smo odmogli. Priča je stvarna, iako smo imali malo autorske slobode u njoj - objašnjava Goran. Zanimljivo je da glumac ne podržava homoseksualne brakove, ali jednako tako je i protiv pobačaja. Kako kaže, ne opravdava se, želi slobodu, ona je nešto sveto i uvijek je na strani slabijeg.

Za kraj, ističe da ne odbija često scenarije.

- To je osjećaj, nije kriv scenarij, nego ako film i ja nismo na istoj valnoj duljini, siguran sam tada da ne bi dobro ostvario ulogu - pojašnjava on i dodaje da nikad ne bi imao suradnju sa srpskim redateljem Mikom Aleksićem, optuženom za seksualno zlostavljanje mladih djevojaka.