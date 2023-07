Gordan Jandroković u rijetkom izlasku sa suprugom Sonjom: Bili na Dubrovačkim igrama

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković (55) izveo je u ponedjeljak navečer suprugu Sonju na svečano otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jandrokovići su u Dubrovniku pozirali nasmiješeni i zagrljeni. Sonja je za tu prigodu odjenula plavu haljinu. Imala je raspuštenu kosu i diskretnu šminku, a oko vrata je nosila koraljnu ogrlicu. Njezin dragi odlučio se za tamnoplavo odijelo te svijetloplavu košulju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Sonja i Gordan u braku su 29 godina, a zajedno imaju sinove Mihaela i Juricu te kćer Klaru. Samozatajna liječnica svojevremeno je otkrila što ju je privuklo kod supruga političara, ali i kako su se upoznali.

- Godinama smo ljetovali u Malinskoj na Krku. Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice - ispričala je za Jutarnji list.