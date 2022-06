Gošće na motorima stigle na večeru: 'Kakav odličan doček'

Bilo mi je baš fora, pogotovo kad sam vidjela da je naša Blaža u minici, komentirala je Sabina u 'Večeri za 5 na selu'. Ivan je gošćama uistinu pripremio doček za pamćenje jer su ih dočekali bajkeri koji su ih odvezli do motokluba.

Današnji domaćin u 'Večeri za 5 na selu' iz Požege i okolice bio je umirovljenik i bajker iz mjesta Vidovci koji je ostale kandidate ugostio motoklubu u mjestu Eminovci.

Gošćama je poslužio predjelo naziva Cool plate, glavno jelo Hot wheel i desert Old-fashioned cake, a one su počele s pohvalama odmah na predjelu, hvalila se jako i teletina s ražnja da bi pitom od jabuka Iko pokazao kako zna praviti i slastice. Kandidatkinje su ga nagradile i kad je o ocjena riječ pa je Iko dobio 39 bodova i prešao u vodstvo.

„Vjetar u kosi, smrznute noge, super!“ rekla je Blaženka, a potom su svi nazdravili i počeli s večerom.

Nakon uzbudljive vožnje i aperitiva došlo je vrijeme za platu s narescima i lepinjice. „Baš su lijepo mirisale lepinjice i jedva sam čekala da ih probam“, rekla je Sabina, a Blaženki je bila savršena domaća hamburger slanina. „Kad sam vidjela poderane gaće, sir, vrhnje - to me vratilo u djetinjstvo“, rekla je Ruža, a i Nataši je sve bilo odličnog okusa. Premda je Ruža komentirala kako joj se ne jede treći dan kulen, ostalim gošćama to nije smetalo.

Punjena teletina s ražnja i mladi krumpir posluženi su za glavno jelo. „Ukusno, fino, sočno toplo, a krumpirići mekani i ukusni“, rekla je Nataša, a s njom se složila i Blaženka. Sabini se isto jako svidjelo pa je rekla: „Meso je bilo dobro začinjeno i fino, nije bilo žilavo.“ Ruži je također sve bilo ukusno, a najviše joj se svidjelo što je dobila najveći komad mesa.

Za kraj večere Iko je poslužio pitu od jabuka, a Nataša je odmah komentirala: „Obožavam pite, pogotovo s jabukama! A ako ima cimeta, super!“ Ruži se najviše svidjelo što je to bio pravi slavonski desert: „Bakin kolač koji smo svi jeli i pravili - i to me oduševilo.“ Sabini je isto bio fin kolač, baš kao i Blaženki koja je zaključila: „Jednostavno, mekano, ukusno - onako kako treba biti!“

Poslije ukusne hrane došao je trenutak i za malo pjesme s bajkerima, a nakon toga ocjenjivanje. Nataša, Blaženka i Sabina dale su po desetku jer im je sve bilo vrhunski, od hrane do atmosfere, no Ruža je dala devetku i rekla: „Sve je bilo odlično, ali moj zaključak je devetka.“

