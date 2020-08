Gospođa Fernándes izašla je iz rodilišta i pozirala s Birkinicom za koju je iskeširala 100.000 kn

<p>Supruga bivšeg nogometaša Dinama <strong>Juniora Fernándesa</strong> (31), <strong>Marta Fernándes</strong> (24) u subotu je rodila sina <strong>Adriana Matiasa. </strong>Poznata i kao ljubiteljica skupocjenih brendova na društvenim mrežama objavila je fotografiju na kojoj pozira ispred rodilišta dok sve 'pršti' od brendiranih krpica. </p><p>Birkinica za koju je 'iskeširala' oko sto tisuća kuna pala je u drugi plan nakon što je pokazala kako joj je sin pokriven dekicom i to, ni manje ni više, nego s potpisom - Versace. </p><p>- Napokon idemo doma. Osjećam se blagoslovljeno - napisala je Marta u opisu fotografije. </p><p>Hrvatica i čileanski nogometaš Junior Fernandes posljednjih godina žive u Turskoj, gdje on zarađuje za kruh. </p><p>Splićanka i nekadašnji dinamovac upoznali su se preko društvene mreže, dok je on živio i radio u Zagrebu, a 2016. su se vjenčali. Ceremonija je bila u Splitu, a nedugo nakon Marta je otkrila javnosti da je trudna. Prije dvije godine Marta je rodila sina <strong>Matea. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>