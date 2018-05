'Gospodar prstenova' postaje serija i pratit će budućeg kralja

Najnovija serija iz Amazonove produkcije bit će jedna od najskupljih serija svih vremena. Samo za prava serije smještene u svijet 'Gospodara prstenova' je Amazon izdvojio 250 milijuna dolara, a kako kruže priče, produkcija i marketing će troškove podignuti na više od 500 milijuna dolara, a prema nekim tvrdnjama i na cijelu milijardu.

Već je otprije poznato da će radnja serije 'Gospodar prstenova' biti smještena u Međuzemlju u vremenskom periodu između 'Hobita' i 'Prstenove družine'. No tek je sada malo više detalja dospjelo u javnost.

Kako je napisao Twitter račun stranice TheOneRing.net, serija bi se trebala fokusirati na avanture mladog Aragorna. Koji točno period njegove mladosti će biti pokriven nije još uvijek otkriveno, jer ipak se ne radi o malenom broju godina.

[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.



Let's discuss whats available and how this opens up Tolkien's Legendarium. A thread. #Tolkien

/1 pic.twitter.com/mfbkf4jyX6