Gospodari svemira su se vratili i, gle čuda, zapravo su zabavni

Film “Gospodari svemira” iz 1987. godine, s Dolphom Lundgrenom u ulozi mišićavog junaka He-Mana, trebao je biti siguran hit. Nastao na vrhuncu popularnosti jedne od najvećih linija igračaka 80-ih, film je imao sve preduvjete za uspjeh, od prepoznatljivih likova i baze obožavatelja do akcijske zvijezde u usponu. Umjesto toga, postao je notorni promašaj na kinoblagajnama i razočaranje za kritiku i djecu koja su odrasla uz crtanu seriju. Ipak, gotovo četiri desetljeća kasnije dogodilo se nešto neobično. Film nam je, unatoč svim svojim manama, bio neočekivano zabavan. Svečana premijera bila je 2. lipnja, a velika Imax dvorana u zagrebačkoj Areni bila je prepuna.

S budžetom od 200 milijuna dolara, novi “He-Man” redatelja Travisa Knighta ambiciozan je pokušaj oživljavanja kultne franšize. No priča o snimanju ovog filma gotovo je jednako epska kao i radnja koja se odvija na platnu. Putovanje filma do kina trajalo je više od 15 godina, a projekt je promijenio nekoliko studija i kreativnih timova.

U jednom trenutku uloga He-Mana bila je namijenjena Noahu Centineu dok je projekt razvijao Netflix, koji je nakon uloženih 30 milijuna dolara na kraju ipak odustao zbog zabrinutosti oko budžeta. Nakon toga Mattel je počeo tražiti novog partnera, a spas je stigao u obliku Amazon MGM Studiosa, koji je preuzeo prava i doveo svježu kreativnu snagu.

Priča prati princa Adama, kojega glumi Nicholas Galitzine, prognanog na Zemlju kao dječak, koji nakon 15 godina pronalazi Mač moći i vraća se na uništenu Eterniju. Film u nekim aspektima uspješno pogađa nostalgičnu žicu, a nakratko se pojavljuje i sam veteran Dolph Lundgren. Redatelj Knight se oslanja na estetiku osamdesetih i pretvara Eterniju u blještavi set za igru, dok kostimograf Richard Sale vješto prilagođava ikonične kostime za veliko platno. Glazba Daniela Pembertona, prožeta rock-gitarama, održava tempo akcije, a korištenje Queenove pjesme “Princes of the Universe” u ključnoj sceni borbe oduševit će fanove i franšize i rocka.

Iako Nicholas Galitzine ponekad djeluje izgubljeno pored veterana poput Idrisa Elbe, u ulozi Adama uspijeva dočarati dječaka zarobljenog u tijelu superheroja. Ipak, pravi dragulj filma je Jared Leto kao Skeletor. Čak i ispod slojeva CGI-ja, Leto donosi zlikovcu dobrodošlu dozu zločeste dive. Njegov Skeletor se cereka s đavolskim užitkom i uživa u svojoj zloći na način koji ostatak filma rijetko uspijeva dosegnuti.

Glavne zamjerke odnose se na scenarij, koji je ponekad “zbrkan i šupalj”, i likove koji su jednodimenzionalni. Unatoč ogromnom budžetu, vizualni efekti povremeno izgledaju jeftino i nedovršeno. Iako neki gledatelji zamjeraju i predvidljiv scenarij, opći je konsenzus da je film uspio biti besramno zabavan. Za generacije odrasle uz sinkronizirani crtić, uzvik “Sive Lubanje silom... Ja imam moć!” ostaje ikoničan.