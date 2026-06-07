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U KINIMA

Pogledali smo 'Opsesiju': Kako je 'jeftini' kinohit preko noći postao najisplativiji horor 2026.

Piše Morana Ćosić,
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Pogledali smo 'Opsesiju': Kako je 'jeftini' kinohit preko noći postao najisplativiji horor 2026.
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Foto: Profimedia

Unatoč ogromnom uspjehu, 'Opsesija' nije film bez nedostataka. Najveća zamjerka usmjerena je na glavnoga muškog lika. Kako radnja odmiče, tako njegovo ponašanje postaje sve teže opravdati...

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Rijetko se dogodi da niskobudžetni horor film bez velikih zvijezda postane pravi hit, no upravo je to uspjelo "Opsesiji". Film 26-godišnjeg redatelja Curryja Barkera, snimljen za samo 750.000 dolara, u tjedan i pol dana zaradio je gotovo 80 milijuna dolara i postao iznenadni hit 2026. godine. Ipak, iza velikih brojki i pohvala krije se film koji nije svima "sjeo". Neki tvrde da je remek-djelo modernog horora, a drugi ga otpisuju kao precijenjen film s velikim manama u priči. Je li "Opsesija" zaista novi klasik žanra ili samo vješto upakiran proizvod s dobrim marketingom na koji je pala generacija Z?

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Uspjeh "Opsesije" nije slučajan, nego je rezultat pametne strategije koja je pogodila ukus publike. Barem one mlađe. Ključan faktor bila je inovativna marketinška kampanja studija Focus Features. U središtu filma nalazi se ukleti predmet, igračka "One Wish Willow" koja ispunjava jednu želju. Studio je oživio ovaj predmet kreirajući web stranicu na kojoj se igračka mogla kupiti za 6,99 dolara, a zalihe su rasprodane gotovo odmah. Igračke su se pojavile i u specijaliziranim trgovinama te na automatima diljem Los Angelesa, što je pokrenulo lavinu objava na TikToku i Instagramu. Snažna usmena predaja učinila je ostalo...

Foto: PROFIMEDIA

Na površini priča filma je jednostavna i temelji se na poznatoj ideji o željama koje krenu po zlu. Bear (Michael Johnston) povučeni je mladić zaljubljen u prijateljicu Nikki (Inde Navarrette). Nakon što ga ona odbije, on pomoću uklete igračke zaželi da ga Nikki "voli više od ičega na svijetu". Želja mu se ostvari, no njezina ljubav ubrzo prerasta u zagušujuću, nasilnu i smrtonosnu opsesiju, uvlačeći Beara u noćnu moru iz koje je jedini izlaz smrt jednog od njih dvoje.

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Film uglavnom spašava solidna gluma Inde Navarrette. Pohvale idu njezinoj transformaciji iz simpatične djevojke u zastrašujuće, nestabilno biće. Njezini nagli, nepredvidivi pokreti, glasno vrištanje i manični osmijeh lede krv u žilama i stvaraju osjećaj istinske jeze. U rijetkim trenucima lucidnosti, kad Nikki nakratko izađe iz začaranog stanja i moli Beara da je ubije, film nas podsjeća da je i ona žrtva njegove sebične želje.

Foto: Profimedia

Ipak, "Opsesija" ima puno mana, a najveći problem je glavni lik. Bear je prikazan kao simpatičan tupko. On je nesretno zaljubljen dečko, a njegov potez, korištenje magije da nekoga natjera da ga voli, zapravo je grozan. Film ga kažnjava, ali ga nikad ne prikazuje kao negativca kakav je, nego kao žrtvu s kojom bismo trebali suosjećati.

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Gluma Johnstona je blijeda i bezlična, zbog čega nam nije previše stalo do njegove sudbine. Osim toga, sporedni likovi gotovo da i ne postoje, tu su samo da bi postali usputne žrtve. Sama je radnja prilično predvidljiva, a tema toksičnih veza površno obrađena. Iskusniji gledatelji horora lako će pogoditi u kojem smjeru priča ide. Za većinu gledatelja, šokantni trenuci i nezaboravna izvedba Inde Navarrette bili su dovoljni da oproste rupe u priči... 

Foto: Profimedia

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