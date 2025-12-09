'Gospodin Savršeni' bez žurbe pred oltar: 'Brak? Možda na nekom drugom planetu...'

Status jednog od najpoželjnijih reality junaka na domaćoj sceni sa sobom nosi i stalna pitanja o privatnom životu. Dok jedni nagađaju, a drugi navijaju za njegovo skorašnje vjenčanje, Miloš Mićović odlučio je sam odgovoriti na ono što mu se najčešće postavlja - i to bez zadrške. Odgovarajući pratiteljima na društvenim mrežama dotaknuo se raznih tema, no pitanje o braku ponovno je izazvalo najveći interes. Njegov odgovor bio je sve samo ne klasičan.

Foto: Instagram/

Našalio se da obožava takva pitanja, ali i dodao da će se to 'vjerojatno dogoditi kada se prebacimo na Mars', čime je ujedno dao do znanja da mu brak trenutačno nije prioritet, ali i da ga ne opterećuje pritisak javnosti.

U istom je razgovoru otkrio i kako se posljednjih mjeseci osjeća znatno mirnije nego prije. Kaže da mu se život polako slaže, a pažnju sve više predaje nekim suptilnim znakovima koje je ranije zanemarivao.

- Neka mjesta meni osobno daju signal da sam već bio tu ili da će se nešto tek dogoditi, iako sam ondje prvi put. Ove godine baš nekako čitam te signale, koji znaju biti prigušeni svim informacijama oko mene -priznao je Miloš.

Dodao je i da je počeo više slušati sebe nego vanjsku buku.

-Puno toga se izgubi zbog previše informacija oko nas, a tek kad se stišamo, neke stvari postaju jasnije - poručio je Mićović.

- Definitivno se budućnost i sadašnjost dosta isprepliću i ponekad ih čujemo ako im posvetimo pažnju - zaključio je Mićović.



Foto: screenshot/Instagram