IMPRESIONIRALA GA

'Gospodin Savršeni': Jelena M. poklonila Petru poseban dar

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Gospodin Savršeni': Jelena M. poklonila Petru poseban dar
Foto: RTL

Prvi brzi spoj za 'Gospodina Savršenog' Petra bio je više nego ugodan. 'Cijelo vrijeme sam se smijala, a to mi je jedan od glavnih kriterija kod frajera', priznala je Jelena i zatim odlučila Petru pokloniti poseban dar

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog', čak 28 djevojaka bori se za naklonost Petra i Karla. Uz nove izazove i pravila, format brzih spojeva odmah je podigao tenzije. Kandidatkinje su imale samo nekoliko minuta da šarmiraju i osiguraju prvu ružu, ključ za ulazak u raskošnu vilu.

Jelena M. dočekala je Petra pred slikarskim platnom, a odmah je pokazala oduševljenje.

- Nisam stvarno mislila da će izgledati kao savršeni muškarac, oduševljena sam - izjavila je Jelena M., koja se činila potpuno očarana.

Foto: RTL

Ni Petar nije mogao sakriti da je bio impresioniran Jelenom, a pohvalio je i njezin umjetnički karakter: 'Sviđa mi se taj njezin umjetnički karakter'. Iako se i sam okušao u slikanju, bio je manje uspješan od Jelene, što ih je oboje nasmijalo.

- Cijelo vrijeme sam se smijala, a to mi je jedan od glavnih kriterija kod frajera - priznala je Jelena M. i zatim odlučila Petru pokloniti poseban dar.

- Ovo ti je jedna prava slavonska rakija iz pravih slavonskih svatova da znaš kakvu ćeš praviti za naše svatove - poručila je, ostavljajući Petra u još većem iznenađenju koji joj je zatim poklonio ružu za prolaz dalje.

Foto: RTL/screenshot

