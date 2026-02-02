'Savršeni' kaos u vili od prvog dana: Evo što će se događati u prvom tjednu nove sezone...

Večeras počinje nova sezona "Gospodina Savršenog" na RTL-u, koja se već tjedan dana prati i na platformi Voyo. U prvom tjednu gledatelji će upoznati 28 djevojaka koje su stigle na Kretu kako bi osvojile Gospodu Savršene, Karla Godeca i Petra Rašića. No već na početku četiri su napustile natjecanje. Kad su djevojke vidjele da su dvojica Savršenih, bile su iznenađene. No neke su zaključile kako je to dobro jer će imati odabir. Kako su se djevojke okupljale, počelo je odmjeravanje snaga. Komentari su frcali na sve strane, a neke su već procjenjivale tko im je konkurencija.

- Oni koji su glasni nemaju baš puno samopouzdanja - rekla je jedna od njih, dok je druga zaključila: "Bit će kaos definitivno".

Foto: RTL

Tijekom večeri razgovori su postali sve napetiji, a podjele sve vidljivije. Kako je večer završila, bilo je jasno da je igra tek počela, a neki su odnosi već bili ozbiljno uzdrmani.

- Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi - zaključila je jedna kandidatkinja najavljujući burne nastavke koji tek slijede.

Foto: rtl

Petar i Karlo će birati između 12 djevojaka, a ono što je ove godine novo - nema "miješanja", odnosno prelaska u drugi "tabor". Sve zajedno žive u vili, a to će sigurno gledatelje prikovati uz male ekrane jer već prva epizoda obećava mnogo intriga. Jedna od djevojaka ubrzo će biti optužena da skriva svoju pravu prirodu iza "tihoga glasića", dok zapravo igra igru kako bi na kraju "pokosila" sve konkurentice.

- Ona je spremna igrati igru dok nas sve ne 'pokosi'. Već je vidim u finalu - izjavila je jedna kandidatkinja koja nije ostala ravnodušna prema njezinim postupcima.

Osim toga, na prvom spoju past će i prve simpatije. Ležeran razgovor između jednog Savršenog i kandidatkinje dovest će do dubokih, ali vrlo iskrenih tema, a kemija između njih bit će očita.

Foto: rtl

- S njom mi uopće nije bilo teško reći što osjećam. Stvarno smo toliko kompatibilni da razmišljamo na isti način - rekao je Savršeni o svojem spoju ističući kako je ovo bio poseban trenutak.

- Definitivno je želim bolje upoznati. Njezina iskrenost i energija su ono što me zaista osvojilo. Jako sam ugodno iznenađen - dodao je.

Također, prva ceremonija ruža donijet će i prve odlaske, a tenzije će biti na vrhuncu. Savršeni su priznali kako im nije lako, a jedna će biti posebno ljutita.

- On će se kajati kad-tad, bit će mu krivo, a tad neka mi se ne javlja - rekla je.