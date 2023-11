Gospodin Savršeni o Stankici nakon njihovog prekida: 'Ja ne mogu biti prijatelj s bivšima...'

Toni Šćulac (32) poznatiji kao Gospodin Savršeni nedavno je prekinuo sa sedam godina starijom odabranicom Stankicom Stojanović. Njih je dvoje spojio taj show, a održavali su i ljubav na daljinu. Međutim, ljubavi je došao kraj, a sada se Toni osvrnuo na njihovu vezu.

- Dok smo bili zajedno, dijelili smo detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – za Večernji list objasnio je Toni.

Foto: RTL/canva

Profesor je prošlo ljeto proveo u Latviji, a što se nove ljubavi tiče pojasnio je kako bi volio pronaći možda djevojku iz rodnog mjesta.

- U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, mislim da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta. Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene da neću zbog toga reći: 'Eh, ništa od toga.' - rekao je Toni koji dodaje da prijateljstvo sa sada već bivšom partnericom Stankicom jednostavno po njemu nije moguće.

Foto: Instagram/Stankica Stojanović

- Ja osobno ne vjerujem u muško ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi sam naučio da ako se muškarac i žena puno zbliže da na kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv - poručio je.

Foto: RTL

- Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi – objasnio je Toni koji smatra da se poslije prekida treba posvetiti sebi.

- Život ide dalje, nije kraj svijeta i uvijek se dobro nakon prekida fokusirati na sebe. Meni je nakon prekida glavni fokus bio posao i to sam stvarno pojačao te sam imao više vremena za preusmjeriti energiju u tom pravcu. Posao je moja velika ljubav - zaključio je Toni.

Inače, već ranije su pratitelji ovog para na društvenim mrežama posumnjali kako su prekinuli jer nisu više objavljivali zajedničke fotografije.