'Gospodin Savršeni' otputovao u Tursku pa otkrio što ga je to iznenadilo: 'Jako čudno je ovo'

'Gospodin Savršeni' i doktor fizike Toni Šćulac (32) često putuje po Europi, gdje radi kao gostujući profesor. Nakon Litivije i Kine, posjetio je Tursku. Otkrio je na Instagramu da drži i sluša predavanja na Sveučilištu Izmir Bakrçay te pokazao što ga je začudilo.

- Jako čudna pakiranja vode u Turskoj - napisao je nedavno uz fotografiju.

Foto: Instagram/screenshot

Toni je prošle godine prekinuo vezu sa sedam godina starijom Stankicom Stojanović, svojom odabranicom iz showa.

- Dok smo bili zajedno, dijelili smo detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – objasnio je za Večernji list.