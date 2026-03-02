Obavijesti

DONIO TEŠKU ODLUKU

Gospodin Savršeni Petar izbacio Mateu, evo kako je reagirala!

Foto: RTL

Posljednje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Matea i Helena. Na kraju je posljednju ružu dobila Helena

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', koja je gledatelje preselila na slikoviti grčki otok Kretu, od samog početka ne prestaje s iznenađenjima. S dva neženje, modelom Petrom Rašićem i rukometašem Karlom Godecom, u središtu priče, tenzije i emocije rastu iz tjedna u tjedan. Ipak, jedna od najemotivnijih ceremonija ruža dosad bila je ona u kojoj je Petar morao donijeti tešku odluku, a koja je rezultirala odlaskom jedne od najiskrenijih kandidatkinja, Matee

Drama je dosegla vrhunac na samom kraju ceremonije, kad su bez ruže ostale samo dvije djevojke, Matea i Helena. U zraku se osjećala napetost dok je Petar u ruci držao posljednji cvijet, simbol nade za ostanak u vili i nastavak borbe za njegovu naklonost. Nakon dugog razmišljanja model je odlučio ružu dati Heleni, djevojci koju je Karlo poznavao i prije showa, čime je za Mateu natjecanje završilo.

Foto: rtl

- Ponosna sam na sebe što sam ovdje došla i što sam ostala onakva kakva jesam i vjerna sebi cijelo vrijeme - izjavila je, ističući kako joj je važnije ostati autentična nego ostati u showu pod bilo kakvim uvjetima.

Matea je bila iskrena prema Petru, priznajući da ne vidi budućnost s njim i smatrajući njegovu odluku ispravnom.

- Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla - rekla mu je, pokazujući da odlazak na vlastite uvjete predstavlja pobjedu.

Foto: RTL

Njezine posljednje riječi nisu se odnosile na propuštene prilike, nego na prijateljice koje ostavlja iza sebe.

- Kaja i Antonela mi ostaju u najljepšem sjećanju ovdje - priznala je Matea u suzama, naglašavajući koliko su vrijedne veze koje je stvorila u vili.

