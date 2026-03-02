Posljednje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Matea i Helena. Na kraju je posljednju ružu dobila Helena
Gospodin Savršeni Petar izbacio Mateu, evo kako je reagirala!
Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', koja je gledatelje preselila na slikoviti grčki otok Kretu, od samog početka ne prestaje s iznenađenjima. S dva neženje, modelom Petrom Rašićem i rukometašem Karlom Godecom, u središtu priče, tenzije i emocije rastu iz tjedna u tjedan. Ipak, jedna od najemotivnijih ceremonija ruža dosad bila je ona u kojoj je Petar morao donijeti tešku odluku, a koja je rezultirala odlaskom jedne od najiskrenijih kandidatkinja, Matee.
Drama je dosegla vrhunac na samom kraju ceremonije, kad su bez ruže ostale samo dvije djevojke, Matea i Helena. U zraku se osjećala napetost dok je Petar u ruci držao posljednji cvijet, simbol nade za ostanak u vili i nastavak borbe za njegovu naklonost. Nakon dugog razmišljanja model je odlučio ružu dati Heleni, djevojci koju je Karlo poznavao i prije showa, čime je za Mateu natjecanje završilo.
- Ponosna sam na sebe što sam ovdje došla i što sam ostala onakva kakva jesam i vjerna sebi cijelo vrijeme - izjavila je, ističući kako joj je važnije ostati autentična nego ostati u showu pod bilo kakvim uvjetima.
Matea je bila iskrena prema Petru, priznajući da ne vidi budućnost s njim i smatrajući njegovu odluku ispravnom.
- Draže mi je da ispadam od tebe nego od Karla - rekla mu je, pokazujući da odlazak na vlastite uvjete predstavlja pobjedu.
Njezine posljednje riječi nisu se odnosile na propuštene prilike, nego na prijateljice koje ostavlja iza sebe.
- Kaja i Antonela mi ostaju u najljepšem sjećanju ovdje - priznala je Matea u suzama, naglašavajući koliko su vrijedne veze koje je stvorila u vili.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+