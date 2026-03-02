'Savršeni' Karlo i Petar moraju izbaciti djevojke iz suprotnog tima! 'Prevelik je to zadatak'

U 'Gospodinu Savršenom' više se ne igra po starim pravilima... Petar i Karlo dobili su priliku bolje upoznati djevojke iz suprotnog tima, a one šansu za svježu perspektivu. Pojedine dame priznaju da su itekako zbunjene razvojem situacije. Nove simpatije se rađaju. Smiju li im se prepustiti?

Neke od njih osjetile su leptiriće u trbuhu, neke su odlučile da novim Savršenima neće ni dati priliku jer su sasvim sigurne u svoje sadašnje osjećaje, dok neke od njih već priželjkuju promjenu tima!

Foto: rtl

- Sjedi na dva stolca, ne zna točno još bi li Petra ili Karla - kritizirat će jedna kandidatkinja svoju sustanarku.

Jutarnje komentiranje prekinut će dolazak novih pisama, no uz njih će stići i misteriozne ruže spasa, koje će potpuno zbuniti kandidatkinje. Što one znače i tko ih šalje – Petar ili Karlo?

Foto: rtl

Slijedi još jedno iznenađenje – po prvi put na rasporedu su dva odvojena cocktail-partyja. Za kraj večeri pred Karlom i Petrom velika je odluka koja im predstavlja ogromni teret – moraju izbaciti kandidatkinje iz suprotnog tima! Koliko su uopće uspjeli upoznati „tuđe“ djevojke i koliko će njihova odluka nekima pomrsiti planove?

- Osjetio sam se nervozno, na meni je velika odluka, preveliki zadatak za koji stvarno nisam imao dovoljno vremena - poručit će jedan Savršeni, dok će drugi otkriti kako svoju odluku donosi bez imalo dvojbe.

Foto: rtl

'Gospodin Savršeni' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna i na platformi Voyo.