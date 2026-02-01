Obavijesti

'Gospodin Savršeni' stiže i na male ekrane: Ovako su izgledali trenuci prije upoznavanja...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
13
Foto: rtl

Gospoda Savršeni spremni su se susresti oči u oči s kandidatkinjama koje su samo zbog njih doputovale na najveći grčki otok u potrazi za ljubavi, iskrenim emocijama i životom udvoje

Admiral

Na platformi Voyo gledatelji već mogu pratiti novu sezonu najintrigantnijeg domaćeg reality showa 'Gospodin Savršeni', a od sutra u 21.15 sati show kreće s emitiranjem i na RTL-u. Ovaj put dečki svoje kandidatkinje neće upoznati u vili, nego nešto ranije, na brzim spojevima, na brojnim atraktivnim lokacijama diljem Krete...

Gospoda Savršeni spremni su se susresti oči u oči s kandidatkinjama koje su samo zbog njih doputovale na najveći grčki otok u potrazi za ljubavi, iskrenim emocijama i životom udvoje.

Foto: rtl

Prvi susreti na početku sezone uvijek su trenutak koji se jedva čeka – trema, reakcije, nespretnost, škakljiva pitanja, ali i prvi leptirići u trbuhu. Tako će biti i ovaj put, no u malo drukčijem okruženju.

Naime, Petar i Karlo dame neće upoznati sve na jednome mjestu tijekom cocktail-partyja u vili, nego će sa svakom od njih imati brzi spoj kako bi se na miru mogli što bolje upoznati. One koje ih oduševe dovoljno, već mogu zaraditi svoju prvu ružu.

- Jedva čekamo vidjeti kako će sve to izgledati, prvi pogledi, emocije, govor tijela. Ovo će biti jako uzbudljivo! - poručit će obojica.

Kod ovakvih susreta prvi je dojam itekako važan jer vremena nema mnogo, pa će dame posljednje trenutke prije susreta iskoristiti da se što boje pripreme i nekako uspiju suzbiti veliko uzbuđenje koje je vladalo. Povratka više nema – show počinje!

Foto: rtl

- Kad su u pitanju muškarci, imam možda malo visoke standarde, ali nada umire posljednja. Slaba sam na kavalirske manire - reći će Jelena.

- Vjerujem da postoji muška verzija mene, romantičar koji zna voljeti - kaže Nuša kojoj su kod prvog susreta važni energija i pogled.

Foto: rtl

- Kad sam malo nervozna, puno pričam - priznaje i Manuela, nadajući se da će probati naći dozu umjerenosti tijekom prvog razgovora, dok Veselka optimistično poručuje: „Vrijeme je za ljubav!“

- Ako mi se Gospodin Savršeni stvarno svidi, spremna sam uhvatiti taj val i voziti ga do kraja - poručuje i instruktorica surfanja Kaja.

Samouvjerena Andrea svog će „princa“ čekati u restoranu na obali: „Mislim za sebe da imam karizmu i energiju, to i tražim!“

Doktorica Smiljana za prvi spoj sprema pravi trening: „Voljela bih da mi muškarac parira po karakteru, ali i ambiciji. U stanu imam dva reformera i onda ako se dogodi da dečko prenoći, uvijek ujutro vježbamo pilates.“

Foto: rtl

Stjuardesa Tena trenutke prije susreta kratila je čitanjem: „Ljubav treba biti jednostavna, zabavna i pravi vatromet. Bez vatrometa nema ništa, ljudi moji!“

- Mislim da sam zaslužila bajku u životu i jedva čekam da vidim što će se dogoditi! - poručila je Maria birajući kolače koje će jesti sa svojim Savršenim. U svom je stilu otkrila bez čega ne može čak ni na prvom spoju: „Imam anksioznost ako nemam čokoladu blizu sebe, uvijek mi mora biti u torbi!“

Tijekom prvih susreta djevojke će Karlu i Petru predstaviti svoje strasti i hobije, bit će vremena i za ozbiljne razgovore o budućnosti, ali i za puno smijeha jer neke će povezanosti biti vidljive na prvu!

Foto: rtl

Kako su izgledali prvi susreti, tko je očarao, a tko se razočarao, gledatelji će moći provjeriti u prvoj epizodi nove sezone 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

