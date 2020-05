Gotova idila: 'Milojko i ja nismo u kontaktu, ostavila sam ga...'

Najkontroverzniji par na Balkanu proslavio se zbog razlike u godinama. Svi su govorili kako izgledaju kao djed i unuka, no Milijana Bogdanović (22) i Milojko Božić (75) svejedno su se oženili. No, njihovoj ljubavi brzo je došao kraj. Često se svađaju, a najavljivali su i razvod.

Milijana je sada progovorila o nepoznatim detaljima iz njihova braka. Srpski mediji pišu kako tvrdi da je na nju gledao kao na radnu snagu.

- Milojko nikada ništa nije na mene potrošio. Da se razumijemo, materijalne stvari mi nisu bitne, ali bio je škrtica. Od njega sam dobivala samo za mlijeko i kruh. Ne daj Bože da sam uzela još nešto od toga. On mi je takve stvari ozbiljno zamjerao. Bitno mu je da mu lijepo serviram doručak, kao i da pospremam za njim. Sve sam radila, samo se on nikada nije pokazivao - objasnila je Milijana.

Dodala je kako ju je poštovao, ali nikad mazio. Smatra kako on žene više gleda kao radnu snagu nego osobu s kojom se može opustiti i uživati.

- Htjela sam s njim sve, ali on je kriv. On je upropastio naš odnos. Pješke sam išla 15 minuta do dućana i čim bi se vratila morala sam kuhati, čistiti i pospremati.

No, tvrdi kako je kap koja je prelila čašu to što je on sebe stavljao na prvo mjesto, a nju nikada.

- Jedne noći sam samo odlučila otići od njega i to je to. Više nismo u kontaktu, ali, želim mu sve najljepše - zaključila je Milijana.

