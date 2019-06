Gotovac: Kupio sam si jahtu, a posao mi vodi nova djevojka...

Prve dane ljeta poduzetnik Ante Gotovac (49) odlučio je provesti u malome mjestu nadomak Šibenika.

Ondje je stigao kako bi si odabrao brod po mjeri, a za oko mu je zapela praktična jahta.

- Bio sam nekoliko dana u Dubrovniku, nakon čega sam produžio u Šibenik. Došao sam s prijateljem iz Beograda kako bismo kupili jahtu. Naravno, odmah namjeravamo ploviti Šibenskim arhipelagom - priča nam Gotovac.

Prije nekoliko godina preselio se u Srbiju, gdje je pokrenuo biznis, ali s ljetnim vrućinama Ante splavove i posao odmah zamijeni jadranskom obalom.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ljeto i vrućine obožavam. Tip sam koji bi cijele dane mogao provoditi na suncu. Volim plivati i to je jedan od razloga zbog kojeg sam i došao - dodaje Ante. Iako uživa u sunčanim danima, posao se ne može voditi sam, a Gotovac nam je otkrio i tko je gazda na poslu dok njega nema.

- Dok sam na ljetovanju, posao vodi moja djevojka Nađa (24). Nema nikakvih problema - rekao je poduzetnik i dodao:

-Moje idealno ljeto je krstarenje Jadranom u društvu najbližih prijatelja. Uživam ploviti jahtom, a omiljene destinacije su mi Kornati i Žirje. Gotovac kaže kako nikad nije radio sezonske poslove, a ljeta u djetinjstvu pamti po surfanju.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Još od malih nogu volio sam dane provoditi na daski pa moram priznati da sam u tome bio jako dobar - pohvalio se Ante. Dobro su mu išle ljetne aktivnosti, a kad su ljubavne avanture u pitanju, ne može se pohvaliti dobrim rezultatima.

- Sezonske ljubavi uvijek su završavale krajem ljeta - priča. Baš poput pravih sezonaca, Ante se ne voli preko ljeta “zatrpati” poslovnim obavezama.

- Tijekom ljetnih dana ne preferiram nikakve poslovne obaveze. Ljeto mi služi za odmor i uživanje - priča nam Ante. Iako između kupanja i sunčanja na palubi jahte uvijek bira izležavanje, Ante je samostalno naučio plivati u najmlađim danima.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Bez rukavica me naučio plivati otac u Solarisu u Šibeniku. Ne sjećam se točno koliko sam godina imao, ali znam da sam bio jako mali - prisjeća se Gotovac. Kad je “ljetno” piće u pitanju, Ante se najviše voli rashladiti crnim vinom.

- Tijekom ljetnih večeri jedino popijem čašu crnog vina, eventualno ako izađem u noćni klub naručim šampanjac - kaže Ante. Najveća podrška trenutačno mu je djevojka Nađa. Par živi mirnom životom, upoznali su se prošle godine na beogradskom brodu Sava, gdje je on privremeno živio nakon rastave s bivšom manekenkom Simonom Mijoković (34). Osvojila ga je, kaže, izgledom i osobnošću.

- Nađini roditelji su me odlično prihvatili. Nema tu nikakve mržnje na nacionalnoj osnovi niti ikome smetaju godine - rekao nam je Ante. Dodaje kako i dalje vjeruje u ljubav i brak, a o djeci ipak ne razmišlja.

Foto: Marijan Delija/PIXSELL

- Nikamo mi se ne žuri, sad želim malo mira. Djece još ne bih imao, ali nemam pojma što donosi budućnost i što će djevojka reći - smije se Gotovac. Nekoć je volio razuzdane tulume i žene su mu se, tvrdi, bacale pod noge dok je žario i palio u Zagrebu.

- Povukao sam se. Sad se brinem o iznajmljivanju automobila. Više me ništa ne fascinira jer sam sve prošao - kaže nam Gotovac. Prvi put se vjenčao ‘90-ih s Ines Ušić, s kojom ima dvije kćeri. Nakon razvoda vjenčao se 2004. sa Simonom, s kojom ima kćer Gabrijelu (12), a brak je trajao šest godina. S Beograđankom Jelenom Miljuš (36) razveo se 2017. nakon osam mjeseci braka.

- Nakon rastave bio sam u depresiji, srušio mi se cijeli svijet. Povukao sam se u sebe, a onda su me dojučerašnji prijatelji, koji su partijali u mojoj kući, za moj novac, počeli nazivati klošarom i smećem. Bio sam mrtav čovjek. Nakon svega došao sam u Beograd kod prijatelja Žarka na brod. Nisam imao što jesti, on me hranio. Ma nisam imao za lijekove - kaže Ante. Dodaje kako mu se sve zamjerilo, a danas se više nikome ne želi dokazivati.

- Danas sam sretan i ispunjen muškarac. U dobrim sam odnosima sa svim kćerima. Čujem se i s bivšom suprugom Simonom. Ona i njezin suprug Stanislav s Gabi dođu mojoj mami na ručak. Najbitnije je da imamo lijepo i sretno dijete, dobro se slažemo, zdravi smo. Simona je sretna jer vodi miran i dobar život. Ja je razumijem i podržavam u svemu - zaključio je Ante.

Tema: Stiže vrelo ljeto