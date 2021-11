Bit ću objektivan prilikom biranja misice. Kod djevojaka prvo primijetim oči, koje su ogledalo duše. Mora imati pozitivnu energiju. Ne volim izoperirane djevojke ni zločeste, govori nam Ante Gotovac (52).

U žiri izbora za Miss i Mistera Hrvatske, koji bi se održao u Zagrebu u lipnju, pozvala ga je nova direktorica licence, Nikolina Poropat, koja je organizaciju preuzela nakon Borisa Kosmača.

- Ante je jako inteligentan i prenormalan. Bio je zvijezda prije društvenih mreža. Danas živi jednim mirnim životom. Smatram da je dosta toga proživio i adekvatan je u tome da sjedi u žiriju - kaže nam organizatorica Poropat.

Bivša reality zvijezda Ante Gotovac u Beogradu živi nekim drugim životom. Ustaje u šest, miksa voćne sokove za doručak, sam čisti po kući, kuha povrtne juhe, trenira svaku večer i trči, a nedjeljom je obavezno na misi u crkvi.

Nakon razvoda od Simone Mijoković ex Gotovac (37) Ante se produhovio. Štoviše, on je taj koji je Simonu prvi put odveo fra Zvjezdanu Liniću, nakon čega je imala preobraćenje. Iako su imali turbulentan razvod prije 11 godina, bivši supružnici danas su redovito u kontaktu jer imaju zajedničku kćer, a nedavno je Ante bio pozvan na krštenje Simonina nećaka u Zagrebu, kad se družio i s njenim suprugom Stanislavom Mijokovićem.

Prilikom dolaska u Zagreb posjetio je i Tabor, u koji se rado vraća. Ante, pak, dodaje da jedva čeka izbor jer mu je to još jedna prilika da dođe u Zagreb posjetiti majku i kćer, ako tad dođe iz Austrije, gdje živi sa Simonom.

- U Beogradu živim pomalo monoton život, ali to mi odgovara. Povukao sam se sa scene nakon razočaranja u neke ljude koji su mi okrenuli leđa nakon razvoda od Simone. Shvatio sam da su to ipak bili lažni prijatelji. No vraćam se na scenu jači nego ikad - zaključio je Gotovac.