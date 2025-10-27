Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

U 'Života na vagi' više ništa nije isto. Živci su tanki, emocije na rubu, a vaga odlučuje sudbinu. Uoči posljednjeg koraka do velikog finala, atmosfera je bila napetija nego ikad. Dok je Dominik, zaštićen imunitetom, mirno pratio rasplet, petoro preostalih kandidata - Domagoj, Nena, Josipa, Marija i Ante - stalo je na vagu znajući da ih samo najbolji rezultat spašava od eliminacije.

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli. No vaga je ovog puta bila nemilosrdna i precizna, brojke su odlučile sve.

Foto: RTL

Apsolutni pobjednik večeri bio je Domagoj, koji je u 13. tjednu izgubio 3,1 kilogram, odnosno 1,7 posto tjelesne mase. Od početka showa skinuo je čak 50,3 kilograma, što ga je s ukupnim gubitkom od 22,4 % izbacilo iznad zelene linije i osiguralo mu mjesto u finalu.

- Top je, ne znam što bih rekao. Stvarno, 50,3 kile... još tjedan dana do kraja - u nevjerici je komentirao Domagoj, koji je postao prvi sigurni finalist uz Dominika.

Iako je izgubila jednak postotak kao i Domagoj (1,7 %), Nena je zbog nižeg ukupnog postotka (21,5 %) ipak pala ispod crte. Unatoč odličnom rezultatu od 1,4 kilograma manje, vaga joj ovaj put nije bila saveznik.

Foto: RTL

Ante je, pak, iskusio što znači 'Pirova pobjeda'. Iako je na vagu donio prednost od 1,4 kg, njegov stvarni gubitak od samo 0,5 kg nije bio dovoljan. S ukupnim rezultatom od 1,9 kg (1,4 %), našao se u zoni ispadanja. Marija je izgubila 0,8 kg, dok je Josipa lakša za 1,3 kg (1,1 %), što ih je obje stavilo ispod opasne zelene linije.

Foto: RTL