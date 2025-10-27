Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
U 'Života na vagi' više ništa nije isto. Živci su tanki, emocije na rubu, a vaga odlučuje sudbinu. Uoči posljednjeg koraka do velikog finala, atmosfera je bila napetija nego ikad. Dok je Dominik, zaštićen imunitetom, mirno pratio rasplet, petoro preostalih kandidata - Domagoj, Nena, Josipa, Marija i Ante - stalo je na vagu znajući da ih samo najbolji rezultat spašava od eliminacije.
Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli. No vaga je ovog puta bila nemilosrdna i precizna, brojke su odlučile sve.
Apsolutni pobjednik večeri bio je Domagoj, koji je u 13. tjednu izgubio 3,1 kilogram, odnosno 1,7 posto tjelesne mase. Od početka showa skinuo je čak 50,3 kilograma, što ga je s ukupnim gubitkom od 22,4 % izbacilo iznad zelene linije i osiguralo mu mjesto u finalu.
- Top je, ne znam što bih rekao. Stvarno, 50,3 kile... još tjedan dana do kraja - u nevjerici je komentirao Domagoj, koji je postao prvi sigurni finalist uz Dominika.
Iako je izgubila jednak postotak kao i Domagoj (1,7 %), Nena je zbog nižeg ukupnog postotka (21,5 %) ipak pala ispod crte. Unatoč odličnom rezultatu od 1,4 kilograma manje, vaga joj ovaj put nije bila saveznik.
Ante je, pak, iskusio što znači 'Pirova pobjeda'. Iako je na vagu donio prednost od 1,4 kg, njegov stvarni gubitak od samo 0,5 kg nije bio dovoljan. S ukupnim rezultatom od 1,9 kg (1,4 %), našao se u zoni ispadanja. Marija je izgubila 0,8 kg, dok je Josipa lakša za 1,3 kg (1,1 %), što ih je obje stavilo ispod opasne zelene linije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+