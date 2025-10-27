Obavijesti

Show

Komentari 0
Napetost, emocije i brojke

Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Gotovo posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi'! Ovo su finalisti, pogledajte rezultate
5
Foto: rtl

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli

'Života na vagi' više ništa nije isto. Živci su tanki, emocije na rubu, a vaga odlučuje sudbinu. Uoči posljednjeg koraka do velikog finala, atmosfera je bila napetija nego ikad. Dok je Dominik, zaštićen imunitetom, mirno pratio rasplet, petoro preostalih kandidata - Domagoj, Nena, Josipa, Marija i Ante - stalo je na vagu znajući da ih samo najbolji rezultat spašava od eliminacije.

razotkrila prevaru Alina iz 'Života na vagi' je na udaru prevaranata: 'Molim vas, nemojte nasjedati na ovo...'
Alina iz 'Života na vagi' je na udaru prevaranata: 'Molim vas, nemojte nasjedati na ovo...'

Ovotjedne su nagrade i prednosti dodatno promiješale karte. Nena je u rukama imala moćan dupli glas, dok je Ante stigao s bonusom od 1,4 kilograma, zarađenim u izazovu kušanja zagorskih štrukli. No vaga je ovog puta bila nemilosrdna i precizna, brojke su odlučile sve.

Foto: RTL

Apsolutni pobjednik večeri bio je Domagoj, koji je u 13. tjednu izgubio 3,1 kilogram, odnosno 1,7 posto tjelesne mase. Od početka showa skinuo je čak 50,3 kilograma, što ga je s ukupnim gubitkom od 22,4 % izbacilo iznad zelene linije i osiguralo mu mjesto u finalu.

- Top je, ne znam što bih rekao. Stvarno, 50,3 kile... još tjedan dana do kraja - u nevjerici je komentirao Domagoj, koji je postao prvi sigurni finalist uz Dominika.

JEDINO JE DOMINIK SIGURAN Napeto u Životu na vagi! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?
Napeto u Životu na vagi! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?

Iako je izgubila jednak postotak kao i Domagoj (1,7 %), Nena je zbog nižeg ukupnog postotka (21,5 %) ipak pala ispod crte. Unatoč odličnom rezultatu od 1,4 kilograma manje, vaga joj ovaj put nije bila saveznik.

Foto: RTL

Ante je, pak, iskusio što znači 'Pirova pobjeda'. Iako je na vagu donio prednost od 1,4 kg, njegov stvarni gubitak od samo 0,5 kg nije bio dovoljan. S ukupnim rezultatom od 1,9 kg (1,4 %), našao se u zoni ispadanja. Marija je izgubila 0,8 kg, dok je Josipa lakša za 1,3 kg (1,1 %), što ih je obje stavilo ispod opasne zelene linije.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025