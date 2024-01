Grace Jones dolazi u Zagreb!

Glazbena ikona Grace Jones dolazi na premijerni koncert u Zagrebu na stadion Šalata u četvrtak 4. srpnja 2024.

Jedna od najprepoznatljivijih figura američke glazbene scene, Grace Jones već gotovo četiri desetljeća definira glazbu, modu i umjetnost te je neizostavan dio enciklopedija pop kulture. Veliki samostalni open air koncert u središtu Zagreba bit će prilika čuti presjek karijere ove neponovljive ikone.

Autorica, pjevačica, glazbenica i model jamajkanskog porijekla svijetu je podarila opus koji je već upisan u glazbene klasike, od albuma poput “Warm Leatherette” i “Nightclubbing” do singlova kao što su “Private Life”, “Pull Up to the Bumper”, “I've Seen That Face Before” i “Slave to the Rhythm” s kojima je poharala glazbene ljestvice. Od karijere modela s kojom je počela 70-ih do ikone Studija 54, filmske karijere u klasicima poput like “Vamp,” “Conan the Destroyer” ili “A View to a Kill” te nezaboravnih nastupa, Grace Jones je ostala poznata po svojoj androgenoj pojavi koja joj je zacementirala mjesto u pop kulturi.

VH1 ju je uvrstio na popis 100 najvažnijih žena rock ‘n’ rolla, dok ju je Billboard postavio među 40 najvećih imena klupske kulture. Počela je kao muza brojnim fotografima, a do danas brojni glazbenici i umjetnici ju navode kao uzor, među kojima su Lady Gaga, Rihanna, Lorde, Róisín Murphy kao i Nile Rodgers. Dokumentarni film “Grace Jones: Bloodlight and Bami” kao i memoari ironično nazvani “I’ll Never Write My Memoirs” daju intimni uvid u život ove velike glazbene i modne ikone.

Foto: Kristian Sibast

Vratila se na scenu 2009. sa zapaženim albumom “Hurricane” te od tada nije prestala nastupati, a na pozornici je jednako originalna kao i na početku karijere. Koncerti koji uključuju originalnu kostimografiju, te pršte od energije i provokativnosti dio su sjajnih live nastupa kojima Grace nanovo dokazuje da je bezvremenska umjetnica i živuća ikona.

Ulaznice za Šalatu u prodaju kreću u srijedu 31. siječnja od 10:00 sati po prvoj cijeni od 59 eura. Nakon isteka early bird kontingenta cijena se penje na 64 eura. Cijena VIP ulaznice na tribinama je 89 eura. Kupiti se mogu online na Eventimu i na njihovim prodajnim mjestima, dok će hard copy ulaznice biti dostupne u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.

