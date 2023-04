Građevinski radnik o ispadanju iz kviza zbog suigrača: 'Osjećaj je odvratan, gdje im je obraz?'

Vladimir Krnač, građevinski radnik bez stalnog zaposlenja iz Bačkog Petrovca, nije imao niti jedan netočan odgovor u srpskoj 'Najslabijoj kritici', a točno je odgovorio na 22 uzastopna pitanja. Međutim, to mu nije bilo dovoljno da uđe u finalni krug.

U razgovoru za Blic, Vladimir je ispričao da je očekivao da će natjecatelji posegnuti za tom taktikom u cilju da ga pobijede.

- Pretpostavio sam da će se tako nešto dogoditi. Ne želim se hvaliti, ali vjerojatno bi izgubili od mene. Računao sam na to da će me izbaciti, to su pravila kviza, legitimno je. No, najviše mi je žao zbog 22 točna odgovora do predzadnjeg seta pitanja. Strašno me zanimalo mogu li završiti kviz bez netočnog odgovora. Osjećaj je odvratan - priznao je Vladimir.

Vladimir je izjavio da ga je najviše iznenadila podrška gledatelja koji su se čak ponudili da mu nađu posao u kojem se neće morati mučiti.

- Osjećaj je lijep, ali zaista nema potrebe. Ovaj posao radim već 30 godina bez prestanka. Teško je, ali je zanimljivo. Kasno je za bilo kakav početak. Može se lijepo zaraditi, ali je teško i iscrpljujuće - ispričao je Krnač.

Isto tako, rekao je kako ga izbacivanje iz igre u 'Najslabijoj karici' neće pokolebati i da će se ponovno prijaviti u kviz.

- Nije ovaj kviz moja avantura, sudjelovao sam i ranije, znam kako se gubi. To mi je neki hobi. Eto, dečko je zamuckivao, taktika, kaže. Nije taktika, sine moj. Ti ćeš to izgovoriti pred milijun ljudi, a gdje je obraz? Da je to kraj moje avanture u kvizovima - nije. Kviz je moja ljubav - zaključio je Vladimir.

Inače, Vladimiru je životna želja posjetiti Egipat, a gledatelji su već kovali plan da mu ostvare tu želju. Međutim, preduhitrila ih je Prva televizija koja mu je na posljetku uplatila putovanje za moralnog pobjednika.

