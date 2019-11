Graditelj svratišta: Pitajte grad Zagreb zašto sad rušimo Sidro

Zagrepčani i brojni gosti i dalje se pitaju gdje na after, nakon što su u četvrtak osvanule fotke rušenja kultnog kluba Sidro.

Radnici neumorno demoliraju omiljeno partijanersko mjestu u gradu, a svi žele znati tko je zaslužan za uništavanje noćnog života svim budućim generacijama. I nas je to zanimalo pa smo kontaktirali tvrtku 'Graditelj svratišta', čiji su radnici došli srušiti legendarni brodić na Savi. Na naš upit, od tajnice ove tvrtke dobili smo signifikantan odgovor.

- Mi nismo nadležni davati ikakve izjave, za sva pitanja nazovite Grad Zagreb - kratko nam je poručila.

Da Grad Zagreb ima prste u rušenju Sidra, uvjeren je i Ivan Stojanović, jedan od članova upravnog odbora Sidra.

- Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam sati bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti - rekao je za Večernji list.

S njime se slaže Ivona Vrsaljko, članica udruge Crkva svetog Maradone. Ta se udruga bavi promicanjem kulture i okuplja fanove Sidra.

- Gradu je taj klub trn u oku i uvjereni su da je smetnja ‘Ljetu na Savi’ pa očito žele ugasiti alternativnu scenu u Zagrebu - otkrila nam je i dodala kako se članovi udruge ubrzo planiraju sastati kako bi vidjeli koje su njihove pravne mogućnosti, odnosno imaju li pravo na žalbu.

- Ovaj iznenadni događaj nas je sve zatekao - rekla je Vrsaljko.

Sumnju da je Grad Zagreb zaslužan za rušenje Sidra dodatno su potaknuli radnici koje smo zatekli na mjestu događaja. Na naše inzistiranje da nam kažu tko ih je poslao, jedan od njih nam je odgovorio da ih je poslao šef. Upitali smo ga tko mu je šef pa nam je kroz smijeh rekao: 'Milan', aludirajući na zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića (63).

Da je ovaj klub blizu okretišta tramvaja na Savskome mostu uistinu bio omiljeno partijanersko mjesto, pokazuju komentari na društvenim mrežama.

- U Sidru sam se poljubila sa sadašnjim mužem! U Sidru sam slavila djevojačku! Poplavljeno koliko puta, uvijek iznova izniklo iz vode ljepše nego ikad, trebalo je biti vječno! - komentar je na Facebooku.

