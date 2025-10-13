Obavijesti

Graham Norton progovorio je o najneugodnijem gostu u emisiji: 'Čudan slučaj... Stigao je pijan'

Piše Marinela Mesar,
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Slavni voditelj otkrio je kako je glumac stalno upadao u riječ ostalim gošćama. Također, pokušao je i pojasniti kako je Mark već bio pijan

Graham Norton napokon je otkrio ono što je bilo pravi misterij. Naime, slavni voditelj otkrio je kojeg od gostiju iz njegove popularne emisije smatra jednim od najgorih. Inače, kako je prenio LADbible, talk-show kojeg vodi već desetljećima je nezaobilazan dio programa malih ekrana, gdje su na dobro poznatoj crvenoj sofi sjedile i zvijezde poput Harrisona Forda i Judi Dench

Inače, Graham trenutno na malim ekranima nudi nove epizode, gdje su mu gošće bile Taylor Swift, Cillian Murphy i Julia Roberts, kao i kontroverzni Robbie Williams. Ipak, njima nasreću titula za najgoreg rezervirana je glumca koji se 2013. na snimanje pojavio, nakon što je netom prije popio koju čašicu više. 

Radi se o Marku Wahlbergu, koji je izgledao kao da je u potpuno pripitom stanju, kada je promovirao svoj film Broken City. Tada su se usred prilično nelagodne situacije našli i Sarah Silverman te Michael Fassbender. Norton se cijelog incidenta prisjetio i na Hanley Literary Festivalu, gdje je pokušao objasniti kako odmah nije izgledao tako pijano. 

All The Money In The World Premiere - Los Angeles
All The Money In The World Premiere - Los Angeles | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS

- Ako ikada vidite pijanu osobu u emisiji, to je zato što je stigla pijana, a ne zato što smo ga mi napili - pojasnio je Graham. 

- Mark Wahlberg bio je čudan slučaj jer kad je stigao nije djelovao pijan. Pričao mi je o svom filmu. Ispričao mi je i nekoliko priča o neuspjelim vratolomijama ili slično, a onda je tek 15 minuta nakon početka emisije ono što je, dovraga, bilo u njegovom sustavu uistinu preuzelo kontrolu, i bio je pakao - istaknuo je Norton. 

Također, tijekom prilično nezgodnog razgovora, Wahlberg je stalno upadao ostalim gostima u riječ, a voditelj je pokušavao dobiti barem neki odgovor Fassbendera ili Silverman, no bilo je bezuspješno. Ipak, u jednom trenutku je prestao s time, a Graham je otkrio i pravi razlog.

- U jednom trenutku Michael Fassbender odgovarao je na pitanje, i konačno ga nitko nije prekidao.  'Pomislio sam. Konačno je krenulo dobro. Pitao sam se zašto. Pogledao sam Marka, no on je spavao' - istaknuo je Norton. 

Inače, nakon neugodne situacije, Mark je kao gost u emisiji bio pozvan još nekoliko puta, no razgovori su prošli prilično mirno. Kasnije je i glumac rekao kako je njegovo ponašanje bilo već ranije isplanirano, te su ljudi njegove gluposti shvatili i više nego ozbiljno.

Duško Ćurlić i Graham Norton
Foto: Privatni album/canva

