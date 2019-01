Graham: 'Spavala sam s pola New Yorka. Sve sam probala...'

Plus size manekenka Ashley Graham (31) u braku je više od osam godina s filmskim producentom Justinom Ervinom (30), a javno je podijelila savjete što čini kako strast ne bi nestala.

- Samo se seksajte cijelo vrijeme. Čak i ako vam se ne da. Otkrila sam da ako se ne seksamo, budemo neraspoloženi. Uvijek kažemo 'idemo se seksati' i onda smo ponovno dobro raspoloženi - rekla je Ashley, prenosi Bild.

Foto: Instagram

Također, Graham je iskreno rekla da su Ervin i ona nisu spavali zajedno sve dok se nisu vjenčali jer su htjeli pojačati povezanost.

- Vidjela sam svijet. Spavala sam s pola New Yorka. Sve sam probala, doslovno - rekla je Ashley. ,

Foto: Instagram

Budući da se nisu seksali, Ashley i Ervin izgradili su pravo prijateljstvo, povjerenje i puno komuniciraju. Privlačili su jedno drugo, ali su se ipak suzdržali.

Foto: Instagram

Prošle godine, Ashley je ispričala da je morala naučiti supruga vještinu ljubljenja.

- Radio je to jako nespretno i loše. On je mislio da je problem u meni i rekao da se ja loše ljubim. Objasnila sam da je on taj kojemu ne ide - rekla je manekenka koja je supruga dobro 'istrenirala' koji se sada, kaže, fantastično ljubi.