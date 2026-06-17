Grammy uvodi nove kategorije

'The Grammy Awards' uvodi čak pet novih kategorija, ali i donosi izmjene u kategoriji za najboljeg novog izvođača. Neke od novih kategorija bit će nagrada za najbolju izvedbu azijskog popa te nagrada za najbolju latino pjesmu. Ovo se uvodi nakon što je portorikanska zvijezda Bad Bunny postao prvi izvođač čiji je španjolski album osvojio nagradu za album godine, dok je himna Golden iz KPop Demon Hunters također ispisala povijest na ceremoniji ranije ove godine.

Foto: Mario Anzuoni

Druge nove nagrade koje se uvode su one za najbolju R&B suradnju ili grupnu/duet izvedbu, najbolju tradicionalnu pop vokalnu izvedbu, namijenjena umjetnicima čija se glazba, kako je navedeno, 'ne može u potpunosti uklopiti u suvremene oblike pop muzike'. Izmjene su se dogodile i u folk kategoriji pa je tako nagrada za najbolji folk album preimenovana u najbolji suvremeni folk album,a uvedena je i nova kategorija za najbolji tradicionalni folk album.

Uz uvođenje novih kategorija, mijenjaju se i pravila u vezi s kategorijom za najboljeg novog izvođača. Sada će umjetnici moći konkurirati u toj kategoriji najviše četiri puta umjesto dosadašnja tri puta. 'Recording Academy' je najavila i da će određeni članovi ubuduće imati pravo glasanja u većem broju kategorija, a sve promijene i nove kategorije primjenjivat će se već od sljedeće dodjele.

- Naredna godina bit će ključna za Grammy nagrade i odražavat će izuzetan rast koji vidimo u glazbi - izjavio je izvršni direktor 'Recording Academyja' Harvey Mason Jr.