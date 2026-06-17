Maya Sar vraća se autorskoj glazbi novim singlom 'Vrati mi ljubav'

Maya Sar vraća se pred publiku singlom 'Vrati mi ljubav', svojom prvom samostalnom autorskom pjesmom nakon duže diskografske pauze tijekom koje je stvarala novi autorski materijal. Ovim izdanjem ponovno stavlja u fokus ono po čemu je publika prepoznaje i voli, iskrene emocije i prepoznatljiv autorski rukopis.

Posljednjih mjeseci publika ju je imala priliku slušati kroz suradnju sa Zdravkom Čolićem na pjesmi 'Ne daj da ostarim sam', čiji tekst i glazbu potpisuje upravo Maya Sar. Singl 'Vrati mi ljubav' vraća fokus na Mayu Sar kao autoricu i izvođačicu te najavljuje novo glazbeno razdoblje, koje će uskoro biti zaokruženo objavom novog studijskog albuma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenucima kada ostajemo sami sa svojim mislima, između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. U središtu pjesme nalazi se univerzalna emocija čežnje za osobom koju smo voljeli, ali i za dijelovima sebe koje smo toj ljubavi prepustili.

- Iako na prvi pogled govori o rastanku, ‘Vrati mi ljubav’ zapravo je priča o unutarnjem putovanju, o pokušaju da vratimo dijelove sebe koje smo kroz ljubav dali nekome drugom. Zato ovu pjesmu ne doživljavam kao priču o kraju. Više kao priču o prihvaćanju. O ljubavi koja nas promijeni i o odluci da nastavimo dalje, noseći sa sobom ono najljepše što nam je ostavila - ističe Maya Sar.

Foto: Edvin Kalić

Glazbu i tekst pjesme potpisuje Maya Sar, dok aranžman zajednički potpisuju Maya Sar i Mahir Sarihodžić koji je u Long Play Studiju u Ljubljani bio zadužen i za produkciju, mix i mastering pjesme.

Novi singl prati i videospot sniman pod redateljskom palicom kantautorice i redateljice Ane Stanić. Kroz filmski ispričanu priču i emotivne kadrove, spot dodatno naglašava atmosferu pjesme i njezinu emocionalnu dimenziju.

Maya Sar već godinama zauzima posebno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni. Široj publici poznata je po nastupu na Eurosongu 2012. godine s pjesmom 'Korake ti znam', ali i kao autorica brojnih pjesama za neka od najistaknutijih imena regionalne glazbe.

Kao pjevačica, kantautorica, pijanistica i glazbenica izgradila je karijeru temeljenu na autentičnosti, vrhunskim interpretacijama i pjesmama koje ostaju dugo nakon posljednjeg stiha.

Foto: Joerg Carstensen

'Vrati mi ljubav' ujedno je i prvi uvid u glazbeni smjer novog studijskog albuma na kojem je radila proteklih godina te najava novog poglavlja u karijeri jedne od najcjenjenijih kantautorica regionalne scene.