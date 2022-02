Na vjenčanju godine glazbenicima Petru Graši (45) i Hani Huljić (31), u subotu u Splitu, kumovi su bili ugledni slovenski chef Tomaž Kavčić i proslavljeni košarkaš Dino Rađa (54). Grašina bivša partnerica, pjevačica Danijela Martinović (50), za to je vrijeme veselo nastupala na svadbi u zagrebačkom hotelu.

Ispod fotografija sretne novopečene obitelji Grašo našlo se fanova kojima je bilo žao Danijele. No Rađa im je sve ukratko pojasnio.

- Zašto vam je žao Danijele, ona je otišla od njega? - komentirao je Dino. Petar i Danijela nisu se nikad izjasnili tko je prekinuo gotovo 25 godina dugu vezu.

Inače, Grašin kum Tomaž veliki je Danijelin prijatelj. Slavili su rođendane, a koliko su bili bliski, dokazuje i činjenica da ga je nazivala bratom. Kad je u lipnju 2020. dobio Michelinovu zvjezdicu za svoj slow food restoran u Sloveniji, bila je oduševljena.

- Moj prijatelj, moj treći brat... Prošle su 22 godine od prvog susreta. Tomaž je sanjar, vizionar, dječak u odijelu čovjeka. Vjerovao je samo svom srcu i dobio svoju prvu Michelinovu zvjezdicu. Svijet je napokon saznao ono što ja već dvadeset dvije godine znam - rekla je tad presretna Danijela. I u studenom 2021. posvetila mu je emotivnu objavu za rođendan.

- Hvala ti za sve trenutke koje si učinio nezaboravnim i za svu ljubav. Ostani na svom oblaku mašte - poručila mu je. Tad su mnogi njezini fanovi navijali za novu ljubav.

I svoj okrugli 50. rođendan pjevačica je u srpnju proslavila kod Tomaža u restoranu s prijateljicama.

A slovenski kuhar u subotu je došao na svadbu držeći se za ruku s Haninom kumom, pjevačicom Domenicom Žuvelom (29). Mladencima je otvorio golemu bocu vina iz berbe 2020., na kojoj je na slovenskom zlatnim slovima pisalo: "Sretno, sretno, voljeli se vječno". Osmijeh im nije silazio s lica, a Tomaž je sve objavljivao na Instagram profilu.

Restoran na splitskom Sustipanu, koji je bio Grašino obiteljsko vlasništvo, odnosno njegova oca Zorana, bivšega košarkaša i trenera, osiguravali su zaštitari. Grašo je emotivno vezan za taj restoran, bio je dio obiteljske tradicije četvrt stoljeća, pa nije čudo da je odlučio upravo tamo upriličiti feštu nakon svadbe. Prijatelji su ga zafrkavali da neće moći zalaziti u kuhinju i spravljati delicije kao što je ranije znao činiti jer će biti prezauzet vlastitim vjenčanjem. Slavilo se u unutarnjem dijelu restorana i na terasi.

Hana i Grašo crkvu sv. Dominika izabrali su u zadnji tren. Danima se po Splitu špekuliralo u kojoj će se crkvi vjenčati, a čak je i kum Rađa nekoliko sati prije svadbe objavio fotografiju sv. Frane s naljepnicom svadbenih zvona.

Mladenci su razmišljali o nekoliko crkvi jer su htjeli izbjeći pompu, a u konačnici željeli su se vjenčati u crkvi sv. Duje, simbolu Splita. No kako su prije svega htjeli imati intimnu ceremoniju, odlučili su se za obližnju crkvu sv. Dominika. Na crkvenom vjenčanju pjevao im je zbor Mihovil s Kamena. Mladenci i uzvanici bili su oduševljeni njihovim prepjevom pjesme "All you need is love". Crkveno vjenčanje također su osiguravali zaštitari. Okupili su se mediji i pojedini prolaznici koji su ostali vidjeti izlazak mladenaca nakon što su čuli tko se ženi.

- Sretan sam što je vjenčanje proteklo u divnoj atmosferi i što je to bila intimna večer s ljudima koje znamo cijeli život, s nekima od njih i po trideset, četrdeset godina i koji su nam obilježili živote. Bilo nas je pedesetak - ispričao je Tonči Huljić (60) za Jutarnji list te dodao kako je vjenčanje bilo važan trenutak za cijelu obitelj.

Za vezu Graše i Hane doznalo se u listopadu prošle godine, a u siječnju ove godine objavili su da će postati roditelji.