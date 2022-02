Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31) u subotu su izrekli sudbonosno 'da' na intimnom vjenčanju pred najbližim prijateljima i obitelji u crkvi svetog Dominika u Splitu.

Naime, ovo vjenčanje proglašeno je vjenčanjem godine, a koliko je taj dan bio poseban za pjevača govori i činjenica kako je u crkvi zaplakao, piše RTL.hr.

Dok je zbor Mihovil iz Kamena u crkvi pjevao pjesmu 'All You Need Is Love' od njemu omiljenih Beatlesa, Grašo je pustio suzu.

Prisjetimo se, uz sretne mladence stajalo je troje ljudi, Grašina dva kuma, košarkaška legenda Dino Rađa (54) i poznati slovenski kuhar Tomaž Kavčić te Hanina kuma Domenica Žuvela (29).

Mladenci su poslije održane ceremonije s uzvanicima nastavili slaviti u restoranu Adriatic. Sudeći prema fotkama na Instagramu, Hana se tamo presvukla iz vjenčanice u običnu bijelu haljinu, a s obzirom na to da je haljina bila uža od vjenčanice, u prvi plan pao je Hanin trudnički trbuščić, koji do sada nije pokazivala.