Grašo otkrio kako su proslavili 3. rođendan kćeri Albe i kako je skinuo 13 kila: 'Jednostavno je'

Petar Grašo (49) ove godine slavi 30 godina karijere, a zbog velikog interesa publike će uskoro objaviti datum šestog koncerta u Lisinskom.

- Peti Lisinski je doista pri kraju, doslovno, i sad ćemo vidjeti što će biti dalje. Ne mogu ništa u ovom trenutku najavljivati, ali neke se stvari nameću same po sebi, pa ćemo vjerojatno održati još barem jedan. To ćemo objaviti kad budemo imali konkretne termine. Nekako mi se čini da je 30 godina već obljetnica koju vrijedi proslaviti s ljudima. Neke su generacije već odrasle, neke tek dolaze - ispričao je popularni pjevač za In Magazin. Osim u Zagrebu, Grašo će nastupiti i u Sarajevu, Ljubljani, Mariboru i drugim gradovima.

Foto: Milan Maricic

Osim o koncertima, pjevač je pričao i o roditeljstvu. On i Hana Huljić roditelji su trogodišnje Albe i devetomjesečnog Tonija. Grašo je rekao da se trudi biti maksimalno prisutan.

- Vraćam se s koncerata usred noći, prevaljujem dodatne kilometre samo da bih s njima proveo dan, jer to za mene nema cijenu - poručio je i otkrio da su prije nešto više od dva tjedna proslavili treći rođendan njihove kćeri.

- Nije bilo neko veliko slavlje. Mi to uvijek slavimo u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Ona je dijete, što će joj 200 ljudi, što joj to znači? Njoj znače baloni, dječje pjesme, voli zdravu hranu, ćevape i pizzu, pa smo joj to omogućili u obiteljskom okruženju - rekao je Grašo kroz smijeh.

Iako ima puno koncerata, i ovog će se ljeta uspjeti odmoriti s obitelji u vikendici u Vinišću kod Trogira.

ARHIVA - 2016. Zagreb: Petar Grašo uz Hanu Hulji? predstavio svoj novi singl Srce za vodi?a | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Uvijek tijekom ljeta uhvatim par dana kad sam tamo gdje najviše želim biti – u kući, mojoj djedovini uz more. To će najviše biti u rujnu, kada je tempo nešto sporiji. Čeka me moj brod, peškafondo, lignje, dva stara para gaća – koji su kao relikvije – to se nosi kad se lovi riba, i to je svetinja - rekao je.

Uz redovite treninge, promijenio je prehranu - iz nje je izbacio kruh i tjesteninu pa skinuo čak 13 kilograma. Objasnio je kako srećom nikada nije imao velikih problema s linijom, već da, kao i svi - voli jesti, zbog čega se nakupi nekoliko dodatnih kilograma.

- Vrlo je jednostavno – moraš unositi manje kalorija nego što ih trošiš. Sve ostale čudotvorne juhe, napitci, zrak – ništa od toga. Manje jedi, više se kreći - pojasnio je.

Grašo će svoje obožavatelje uskoro razveseliti s tri nove pjesme, a radi i na novom albumu.

Foto: Amir Hamzagic

- Mislim da je, nakon 22 godine, u redu sve te silne pjesme okupiti na jednom nosaču zvuka. Moramo ih još dovršiti – to će biti u rujnu. Tada ćemo završiti barem jednu ili dvije. Glazba i tekst su već gotovi, samo trebam ući u studio. Bit će to jedan malo drugačiji Grašo, ali vjerujem da će ljudi koji vole tu vrstu glazbe i moju malenkost biti zadovoljni - poručio je.