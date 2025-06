Petar Grašo o ulozi oca: 'Roditeljstvo je Hanu i mene promijenilo na svim razinama'

Nedavno sam postao roditelj, pa im pokušavam prenijeti takav odgoj, da uvijek pomažu drugima, odnosno da ih naučim pravim vrijednostima. Naravno da nam nedostaje sna, jer ima puno obveza oko djece, ali to je normalno. Svakom roditelju je tako, nisam ja ništa pametniji u tom polju - rekao je Petar Grašo (49) za Blic.rs.

Glazbenik je otac trogodišnje djevojčice Albe i sedmomjesečnog dječaka Tonija.

Foto: Amir Hamzagic

- Kad te dijete zagrli prije spavanja, to je nešto najljepše. Svjesniji sam postao života i njegove ljepote jer više nisam odgovoran samo za sebe, već i za to dijete, koje će, nadam se, biti bolja verzija mene. Sve čakre su mi se otvorile kada govorimo o roditeljstvu u onom najpozitivnijem smislu. Moje srce je prešlo na djecu i to je poslano od Boga, svakome je to zaista divan poklon - nastavio je.

Alba je prvo dijete Hane i Petra, koji su se vjenčali u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu. Njihovo drugo dijete, sin Toni, rođen je krajem listopada prošle godine.