Grašo pjevao na 'Hrvatskoj noći' u Frankfurtu, nakon toga sa suprugom Hanom ide na odmor

StartFragment StartFragment StartFragment

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo skupa su stigli u Frankfurt, gdje je Petar u subotu navečer nastupio na velikom koncertu 'Hrvatska noć'. Za 24sata je otkrio kako nakon toga uzima kratku pauzu i odlazi na obiteljski odmor.

- Sa mnom je došla i supruga, sutra idemo na jedno privatno putovanje tu negdje u blizinu. Bit ćemo nekoliko dana, kratki blic odmor jer već 20. studenog imam jedan angažman. Djeca su na sigurnom što bi se reklo. Mlađe dijete je s nama, a drugo dijete je sa bakama i djedovima - rekao nam je kratko Grašo.

Grašo i njegova supruga Hana jedan su od najzanimljivijih i najpraćenijih bračnih parova na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njihova priča, i osobna i profesionalna, spaja dva glazbena svijeta – Grašin dugogodišnji status jednog od najpopularnijih pop izvođača u regiji te Hanu, članicu poznate glazbene obitelji Huljić, koja je od malih nogu prisutna na sceni kao pjevačica, skladateljica i instrumentalistica.

Podsjetimo, Petar i Hana vjenčali su se 2022. godine u Splitu. Njihova veza iznenadila je mnoge, ali je ubrzo osvojila simpatije publike zbog njihove iskrene kemije, nenametljivosti i zajedničke povezanosti kroz glazbu. Par nerado iznosi privatne detalje u medijima, no često u intervjuima ističu međusobnu podršku, mir i sklad, koji su ključ njihova odnosa. Iste godine dobili su i kćer, a uskoro je stigao i sinčić. Grašo je i dalje gotovo svakodnevno na pozornici, a Hana aktivno radi na novim glazbenim projektima.

EndFragment

EndFragment

EndFragment