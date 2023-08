Green Day će objaviti reizdanje albuma 'Dookie' povodom 30. godišnjice njegovog izlaska...

Rock sastav Green Day uskoro će proslaviti 30. godišnjicu albuma 'Dookie', s kojim su se proslavili 90-ih godina. Objavit će prošireno izdanje albuma na kojem će se nalaziti do sad neobjavljene demo snimke, isječci sa snimanja i ostalo.

Proširena verzija će uključivati grube verije hitova s albuma, poput 'Basket Case', 'Longview', 'When I Come Around'. Nova verzija će također otkriti i kako su članovi benda, Billie Joe Armstrong, Tre Cool i Mike Dirnt radili na starijim pjesmama kao što su '409 in Your Coffeemaker' i 'Christie Road'.

Obožavatelji će moći poslušati i dvije svirke nakon 'Dookieja', kao i nastup na Woodstocku 1994. godine, kada je album i izašao. Album naziva 'Dookie: 30th Anniversary Deluxe Edition' izlazi 29. rujna. Izaći će kao ograničeno izdanje seta vinila od šest LP ploča i paketa u kojem se nalazi četiri CD-a. Također, pripremili su i male poklončiće uz album, kao što su razglednice, posteri, magneti i slično.