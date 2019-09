Grlić o kultnom filmu: 'Bata se skinuo u gaće i nije htio novac'

Filmska adaptacija romana “Štefica Cvek u raljama života” Dubravke Ugrešić (70) podignuo je sredinom 80-ih priličnu prašinu u Jugoslaviji, a iako film “U raljama života” od države nije dobio nikakvu financijsku potporu, pogledala ga je milijunska publika u bivšoj državi.

Ugrešić je s Rajkom Grlićem (72) napisala i scenarij, no nije sve išlo glatko. Trideset i pet godina nakon izlaska kultnog filma snimanja se prisjetio i sam redatelj.

- Dubravka isprva nije željela sudjelovati, jedva sam je nekako nagovorio da taj slatki, mali roman pretvorimo u film. No nije to bila jedina prepreka. Ja tad već dvije, tri godine nisam snimao film, a od države nismo dobili ni prebijene pare. I to zbog kontroverzi oko prethodnog filma ‘Samo jednom se ljubi’. U to vrijeme snimati film u takvim okolnostima bilo je vrlo neobično. Ipak smo uspjeli, a snimanje ću zauvijek pamtiti po nevjerojatnom veselju i dobroj atmosferi - govori nam Grlić.

Radnja u filmu paralelno prati dvije žene; usamljenu djevojku Šteficu Cvek (Vitomira Lončar), koja se ni po čemu ne ističe, a sanjari o pronalaženju muškarca života, te Dunju (Gorica Popović), redateljicu koja o Štefici snima TV sapunicu, ali s njom dijeli i ljubavne jade. Film je bio jedan najgledanijih tog vremena, brzo je osvojio i publiku i kritiku. Za niskobudžetni film tada mlađahnog redatelja Grlića nešto što nije bilo očekivano.

- Navodno je po tadašnjim procjenama film u zemlji pogledalo 1,700.000 ljudi. U Zagrebu 150.000, u Beogradu 350.000 ljudi... Tajna uspjeha u popularnosti tog filma vjerojatno je vrijeme u kojem je nastao, a koje nije bilo najsretnije. Prve naznake raspada bivše zemlje tad su se već mogle nazrijeti, a moj način da se obračunam s nekim takvim situacijama bio je snimiti komediju. Poslije više nikad nisam snimio komediju - analizira redatelj. U realizaciji filma pomagali su i glumci. Mnogi od njih igrali su besplatno, bez dogovorenih honorara.

- Kad sam zvao Batu Živojinovića da mi glumi u filmu, nije baš bilo ugodno. Trebao sam nazvati jednoga takvoga glumca i reći mu da nemam novca, a da bi on trebao glumiti i za potrebe filma se razgolititi. On je pristojno pričekao da završim, a onda mi je rekao: ‘Samo reci kad i gdje trebam biti’ - prepričava anegdotu Grlić. Posebno mjesto u filmu i vjerojatno najveći trag ostavila je upravo rečenica koju Živojinović izgovara Štefici Cvek: “Sad ću da te karam”. Nebrojeno se puta ta replika kasnije koristila na ovim prostorima, a neke od njih primijetio je i Grlić.

- Nedavno su na nekoj utakmici Crvene Zvezde i Partizana Delije izvjesile ogroman transparent s cijelim Batinim citatom, ali nije im prošlo. Ako se ne varam, Partizan je na kraju pobijedio. Zanimljivo, ta rečenica nije bila originalno tako napisana u romanu. Za nju je zaslužan scenarist Srđan Karanović, od kojeg sam tražio pomoć. Svojedobno je kružila i priča kako je jednom Bati Živojinoviću prilikom ulaska u autobus cijeli bus uglas izgovorio tu njegovu rečenicu, ali malo je teško povjerovati da se jedan Bata vozio autobusom - dodaje Grlić. Film krase britak humor i fokus na stanje u tadašnjoj državi, a na kinoplatnu su razbijene i mnoge tabu teme. Izrugivanje etničkih stereotipova o narodima u nekim prvim kritikama filma bilo je kritizirano, no publika je rekla svoje.

- Sjećam se da su se Crnogorci svojedobno bunili jer se s njima nije šalilo, a brzo je postalo općeprihvaćeno da je to jedina satira koja je bila potrebna. U tom pomalo depresivnom vremenu kronično je nedostajalo smijeha. Poslije su, nažalost, vremena postala i gora, no onda čovjeku ionako nije do snimanja komedija - ističe redatelj. Grlićev film postao je ubrzo neizostavan dio pop kulture ovih prostora, ali zapaženo je prošao i na inozemnim festivalima.

- Prikazivali su ga na mnogim lokacijama. Recimo, znam da je na projekciji filma u San Franciscu bio i Francis Ford Coppola, a dobar prijam publike bio je i u New Yorku. Zanimljivo je koliki utjecaj ponekad film može imati. Znam za nekolicinu diplomskih radova koji su se bavili temom filma ‘U raljama života’, a u Novom Sadu je čak bio i doktorat na tu temu - dodaje redatelj.

Na uspjeh filma sigurno je utjecala i vrhunska glumačka postava, koja se sastojala od nekolicine glumačkih velikana bivše države.

Uz Vitomiru Lončar (60) i Batu Živojinovića pojavljuju se i Gorica Popović (67), Bogdan Diklić (66), Miodrag Krivokapić (70), Mira Furlan (64), Semka Sokolović-Bertok, Predrag “Miki” Manojlović (69), Rade Šerbedžija (73) i brojna druga istaknuta imena.