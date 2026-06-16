Grožnjan i ovog ljeta postaje najveća pozornica mladih glazbenika iz cijelog svijeta

Tijekom ljetnih mjeseci mali istarski gradić ponovno će živjeti u ritmu glazbe, umjetnosti i međunarodne kreativne energije. Grožnjan, grad umjetnika koji već desetljećima nosi poseban status na europskoj kulturnoj karti i ovog ljeta postaje dom stotinama mladih glazbenika, plesača, glumaca i umjetnika iz cijelog svijeta.

Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži i u 2026. godini priprema bogat program seminara, radionica, umjetničkih kampova i festivala koji će tijekom proljeća i ljeta u Grožnjanu dovesti sudionike iz više od četrdeset zemalja. U jedinstvenoj atmosferi kamenih ulica, otvorenih trgova i improviziranih pozornica, svakodnevno će se stvarati nova glazba, nova prijateljstva i iskustva koja mnogim mladim umjetnicima obilježe život.

Grožnjan već godinama nosi reputaciju mjesta na kojem umjetnost ne prestaje ni nakon završetka nastave ili koncerta. Ondje se glazba čuje iz svake ulice, improvizirani jazz sessioni nastaju do kasno u noć, a publika i izvođači zajedno stvaraju atmosferu kakva se rijetko može doživjeti na europskoj kulturnoj sceni. Upravo ta kombinacija vrhunske edukacije, spontanosti i međunarodne razmjene ono je što Grožnjan čini posebnim.

Foto: Marko Pletikosa

Posebno mjesto i ove godine zauzima međunarodni festival „Jazz is Back! – BP“, koji će se održati od 13. do 26. srpnja. Festival već gotovo tri desetljeća okuplja vrhunske jazz glazbenike, mentore i mlade talente, a Grožnjan tih dana postaje prava mala svjetska jazz prijestolnica. Koncerti na otvorenom, večernji nastupi pod zvjezdanim nebom i neformalna glazbena druženja stvaraju jedinstveno iskustvo koje svake godine privlači publiku iz Hrvatske i inozemstva.

U sklopu festivala održat će se i međunarodna ljetna jazz škola „Croatia Jazz & Drum Camp“, jedan od najprepoznatljivijih edukativnih jazz programa u ovom dijelu Europe. Polaznici će imati priliku učiti od renomiranih svjetskih glazbenika i dobitnika Grammy nagrada poput Luisa Bonille, Borisa Kozlova, Johna Rileyja, Alexa Sipiagina i Hectora Martignona. Program uključuje individualni rad, ansamble, radionice improvizacije i svakodnevne nastupe, pružajući mladim glazbenicima rijetku priliku za rad u međunarodnom profesionalnom okruženju. No Grožnjan ni izbliza nije samo jazz destinacija. Tijekom ljeta grad postaje velika otvorena umjetnička akademija u kojoj se održavaju seminari klasične glazbe, radionice suvremenog plesa, kazališni programi, likovne škole te dramske radionice. Posebnu tradiciju ima međunarodna pijanistička škola koja svake godine okuplja mlade pijaniste i ugledne profesore iz Europe i svijeta.

Mnogi umjetnici koji su danas izgradili međunarodne karijere upravo su prve velike profesionalne korake napravili u Grožnjanu. Zato ovaj grad već desetljećima nije samo mjesto edukacije, nego prostor susreta generacija, ideja i kultura – mjesto na kojem nastaju buduće umjetničke suradnje, bendovi, projekti i karijere. U vremenu kada kulturni sadržaji često traju tek jednu večer, Grožnjan i dalje uspijeva sačuvati ono najvrjednije – osjećaj zajedništva, kreativne slobode i autentične umjetničke razmjene. Upravo zato mnogi sudionici i posjetitelji svake godine iznova dolaze u ovaj istarski gradić koji ljeti doslovno diše umjetnost.